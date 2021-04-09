立法會審議規定區議員宣誓的修例進入逐條審議階段。有建制派議員關注到，已被DQ的人士經過5年不能參選後，若有意再度參選，其當初被DQ的理由會否被當局重用。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光稱「技術上有咁嘅可能」，但強調將來會有資格審查委員會考慮有關人士是否符合參選資格。

港府今次修例列明，違反或不符合擁護《基本法》和效忠特區誓言的人，不單止會被DQ，更在5年內不得再參選特首、立法會或區議會。

建制派謝偉銓在會上問到，某人若因違誓被DQ，並經過不能參選的5年後再度參選，則當初政府用作DQ該人的理由是否「用咗一次之後就唔用得？」否則「可能你一世都有呢個（違誓）問題喎」。

鄧忍光稱「政府不能隨意指人違誓」

鄧忍光起初表示「技術上有咁嘅可能」，但隨即補充指，當局要依法宣告某人不能參選，當中有法律程序，而政府不能隨意指人違誓，至於「攞幾近幾遠嘅事」提告，當局亦會評定相關證據的可靠性，加上將來會由資格審查委員會去考慮有關人士是否符合參選資格，他說今次修例「唯一嘅考慮係緊貼人大常委嘅《決定》，（由於）人大《決定》並沒有時限性，咁所以我哋唔能夠超越人大常委嘅《決定》。」

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