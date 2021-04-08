【本報訊】政府官員常把「外防輸入」口號掛在嘴邊，但本港疫情未「清零」，特首林鄭月娥已急不及待準備擴大「回港易」對象至廣東省以外港人，甚至讓內地人以同樣條件透過「來港易」來港。醫管局員工陣線副主席羅卓堯批評林鄭封關慢、開關快，認為即使要放寬，也應先放寬本地的防疫措施，再評估是否放寬邊檢。

根據回港易計劃，來港前14天沒有離開廣東省或澳門的本港居民可預約，返港三日前取得武漢肺炎陰性證明，即可循深圳灣口岸或港珠澳大橋入境，豁免14天家居或酒店檢疫。

醫護：應先放寬社交距離

行政長官林鄭月娥昨在立法會答問會上指，本港約有50萬人接種第一針疫苗，佔合資格人口7.5%，進度「唔算理想」，希望各界獻計鼓勵接種。她又披露正籌備擴大回港易對象至廣東省以外的港人，同時讓同一地區的內地人以同樣方式來港，「可能部份內地人如果攞到配額，亦都可以『來港易』」，並稱「都係同一個地方，都係低風險，冇乜理由有唔同對待」。

政府及內地事務局回覆指，港府正考慮擴展回港易計劃至在廣東和澳門以外、內地其他地方返港的香港居民，以及從內地及澳門來港的其他人士，有關協調及準備工作正全力進行中。

回港易計劃每日名額為5,000個。衞生署回覆，去年11月23日至今年4月7日，已有逾 11.7萬名香港居民經回港易返港。翻查統計處資料，2019年內地入境旅客數字達4,378萬人次，即使在去年疫症爆發初期的1至3月，仍有267萬人次內地旅客訪港。

回港易人士過往曾有確診個案，去年11月25日一名65歲男子經計劃由深圳抵港，並確診為養和醫院群組感染者。今年2月17日亦有一名28歲男子經該計劃返港，其間疑將病毒傳染給科大一名男職員，他2月27日坐飛機到上海，翌日確診。

去年初發起罷工要求政府封關的醫管局員工陣線副主席羅卓堯批評林鄭封關慢、開關快，對內地的邊檢尤為寬鬆；認為應視乎本地接種疫苗情況和疫情進展，先放寬本地的社交距離措施，再評估疫情風險，才決定是否放寬邊檢。民主黨醫療政策副發言人袁海文認為香港應以「清零」為目標，政府不應急於放鬆邊檢措施。