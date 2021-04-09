繼早前封殺車牌查冊後，港府近日再提出收緊公司查冊，首階段公眾將不能查閱董事通常住址和完整身份證號碼，更毋須修例，最快可於5月實施。房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮今早在港台節目表示，進行日常工作如買賣物業時，若涉及公司交易，需先了解有關公司的情況，是否涉及洗黑錢、假業主等，如未能查閱有關資料，或令買賣雙方或租客蒙受損失。

郭又擔心，若日後收緊安排後，未能深入了解公司，當涉及洗黑錢情況，他們可能會違反地監局守則，甚至觸犯刑事罪行。郭希望港府三思，如要實施，亦應將其行業列為可查冊的指明人士，否則不論對行業本身，還是買賣雙方，均屬不利。

律師憂有假律師樓等詐騙行為

執業律師林志釉則在同一節目表示，收緊公司查冊後，買賣過程雖然可交由律師負責核實身份，但律師所掌握的資料與房地產代理的無異，核實工作亦很難執行。林認為，香港作為國際金融中心，若涉及金額高昂的交易，而又未能有效核實身份，有機會出現假律師樓等詐騙行為，對交易各方均有風險。林補充，根據新修訂，可查閱公司人員資料的「指明人士」並不包括律師及部份公眾人士，業界或需因而修改實務守則。

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