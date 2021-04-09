網民前年12月28日在上水發起「和你Shop」活動，抗議水貨客擾亂上水居民生活，警方闖進上水廣場拘捕多人，包括本港學生及內地大學生在內的三名青年今就非法集結及企圖阻差辦公兩罪受審。主任裁判官蘇文隆今裁定三人全部罪脫。

案件今在粉嶺裁判法院續審，三名被告依次是學生鄭子遜（18歲）、內地大學生何鎮宇（20歲）及無業男丘翰斌（24歲）。鄭、何二人被指當日在上水廣場4樓萬寧外與其他人參與非法集結。丘則涉於同日在上水廣場4樓蘇寧電器外企圖故意阻撓警員3773執行職務。

控方沒有一氣呵成的證據

控方指其中鄭、何兩人有份將螺絲放入四樓萬寧分店內，並在已落閘的萬寧店外張貼宣傳單張，兩人逃跑至三樓時被捕。辯方則指犯案者其實另有他人。

丘另被指衝向其他被捕人士，企圖阻撓警員執行職務。辯方則指丘僅上前了解情況，隨即被便衣警揮拳打，便衣警沒有出示警員委任證。

主任裁判官蘇文隆裁定三人表證成立，並在裁決時指，控方稱鄭、何兩被告在上水廣場四樓萬寧外與他人參與非法集結，惟兩名被告在三樓被捕，控方卻沒有一氣呵成的證據例如影片，指證兩人在四樓犯案、繼而逃跑至三樓被捕，基於認人證供有疑點，裁定兩人參與非法集結罪脫。

至於被控企圖故意阻撓警員罪的丘，蘇官指當時情況突發，便衣警來不及出示委任證情有可原，且有其他警員已拿出警棍，惟不能排除辯方說法，故裁定丘罪名不成立。

【案件編號：FLCC1641/20】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！