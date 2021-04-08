【本報訊】示威者前年11月11日發起「大三罷」行動，多區市民響應堵路及癱瘓交通，三男兩女在九龍城被捕，共同被控一項參與非法集結罪。案件早前審訊時，辯方向自稱看見被告的警署警長（俗稱士沙）播放現場附近工聯會的閉路電視片段，指看不見被告堵路，警長不斷答「唔清楚」、「唔記得」作回應。案件昨裁決，裁判官鄭念慈指沒直接證據證明各被告參與堵路等涉及非法集結的行為，裁定全部被告罪名不成立。

五名被告依序為女學生謝昕希（21歲）、女子梁梓情（26歲）、學生謝尚珉（19歲）、侍應許智佳（24歲）及售貨員吳聲宇（25歲），五人涉於當日在馬頭角道與馬頭涌道交界犯案。

官指自招嫌疑拒批訟費

眾人昨脫罪後，有辯方大狀提出訟費申請，但鄭官指被告事發時拔足逃走，且穿上黑色衣着及用口罩遮面，認為他們的行為自招嫌疑，拒批訟費。

早前審訊時，帶領軍裝巡邏小隊的警署警長50820繆國強（圖）供稱，他當日負責清除路障的掃蕩工作，在現場看見十多二十人，大部份穿黑衫，當中有人將小巴站牌及欄杆拉出馬路中間，行經車輛受阻停駛，有司機落車清理。繆與隊友追截，並以公眾地方行為不檢罪名拘捕五人。

辯方當時指，現場工聯會閉路電視並無繆所供述的堵路情況，繆翻看片段後，對提問不斷以「唔清楚」或「唔記得」回答。

案件編號：KCCC2055/20