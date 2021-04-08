【本報訊】去年5月27日有示威活動，警方在多區執勤，防暴警長報稱在中環環球商場外天橋，遭路過的電腦技術員以肩膊用力撞擊胸口。技術員否認一項襲警罪，昨在東區法院受審，辯稱只是側身迴避女途人，沒碰到警長。警長原本稱碰撞時方圓兩米範圍內只有被告，惟辯方播放閉路電視片段，力證有女途人從後走近警長，警長才承認證供不是事實。

警長莫兆威供稱，案發時天橋人流疏落。下午1時45分，被告馬健璋（28歲）從樓梯上天橋，步往他的方向，行至兩三步距離時微微側身，挨身用右肩撞他胸口，令他有少許痛兼要退後一步。莫查問被告，被告表示：「我冇撞你，我邊有撞你呀？你快啲查完身份證俾我走啦。」被告亦稱剛吃完飯，正返回公司。

辯方的版本是當時午膳時間將快完，天橋人來人往，路人互有閃避讓路。莫身旁是通道樽頸位，有一名女士從右後方行近莫，與被告迎面相對，被告側身避開女士，但沒有碰到莫，最多只是尋常意外觸碰，沒有像莫所言，用力撞得他退後一步，不會有痛楚。莫不同意，稱被撞時方圓兩米內只有被告。

警睇片始認有途人

莫說最初看見被告時相隔4至5米，被問距離撞擊有多久，莫首先說「1分鐘至2分鐘」，其後修正為「1分鐘」和「1分鐘內」，最終稱「感覺大約30幾秒」，如果只計被告上完樓梯後行走的3至4米，則用了「十零秒」。辯方不禁表示：「咁都真係好慢吓喎。」

辯方指閉路電視顯示被告沒有撞到莫退後，莫稱畫面拍不到，「因為遮住晒」，其後卻承認有女子從身後走近，一度解釋「睇返片段先睇到係喺我後面行過嚟」，最終接受「方圓兩米冇途人」並非事實。他也同意片中有途人曾側身迴避別人。案件今續審。

案件編號：ESCC2511/20