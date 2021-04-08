【本報訊】瘋狂飛車拒捕的45歲姓孔司機，事發時與女友及兩歲女兒同車，兩女幸無受傷。據知，孔男有黑幫14K背景，2015年已被停牌，與同車的37歲姓黃女友均案底纍纍。一名自稱涉事本田私家車前車主向本報爆料，指去年底把該車轉售予一名女子，因未曾到運輸署轉名，之後收到多張告票，新車主解釋該車遭一名黑社會人士搶去，所以一直未能轉名。

前車主稱未完成轉名手續

被捕姓孔司機報稱地盤散工，警方追查其資料，發現他2015年已被停牌，其被捕姓黃女友報稱任侍應，兩人未婚產子，育有一名兩歲女兒。根據目擊者的片段，孔被警員按在地上制服時，身穿白色短衫、紅色短褲及踢拖，大腿有紋身，當時仍然清醒。

自稱是涉案本田私家車前車主的黃先生得悉該車涉及飛車及開槍案恐惹上官非，憂心忡忡。他稱去年11月經一個二手車買賣網，將該車以7,000元轉售予姓李中年女子，但未完成轉名手續。去年12月起，他收到包括超速、違泊及衝燈等十多張不同類型告票，黃多次催促李女完成轉名手續，惟她一直拖延，之後更失去聯絡。

香港汽車會會長李耀培指出，因新車主失聯令舊車主無法單方面去運輸署轉名，若該車發生意外甚至撞死人，舊車主可能要負刑責。他建議黃先生向警方報失，當失車處理，以保障自己。