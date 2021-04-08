本報追查發現，「印傭姐姐無牌牙醫診所」不止「箍牙皇后」一家，記者在一個有35,000用戶的外傭fb群組，找到至少四、五家同類「外傭診所」，「小編」為防被執法人員「放蛇踢竇」提醒用戶「PM」問詳情，據知補牙、箍牙等「療程」費用由50元至1,300元，在周日「印傭牙醫」開業前的周六便在fb鋪天蓋地宣傳。

同類診所至少五間

為吸客，小編亦羅列衣物、食品及首飾的「着數」情報，並上傳客人好評的WhatsApp截圖「吸客」。記者日前在旺角賓館踢爆「箍牙皇后」時，在另一樓層賓館發現另一間「印傭牙醫診所」，這家「診所」的負責人租用兩間雙人房，其中一間是提供整牙服務的「診所」，另一間是接待同鄉休息或聚會，當時便見有人在床上按摩和抽煙，牙科工具則散落兩間房的茶几和床邊，相當混亂，當時內裏已有多名印傭在輪候。

大律師陸偉雄指，秘撈牙醫的外傭至少干犯三宗罪，1.從事家傭以外工作屬違反逗留條件，可判罰款50,000元及監禁兩年；2.無牌行醫干犯未經註冊執業罪；3.若當中管有危險藥物，亦干犯《危險藥物條例》 ，最高可罰款100萬元及監禁七年。至於僱主、賓館負責人及客人，若明知該人以家傭身份擔任無牌牙醫，可能干犯協助教唆他人違反逗留條件及協助教唆他人無牌行醫罪。