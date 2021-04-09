特首林鄭月娥昨日（8日）才聲稱香港選舉制度「完善」後不是民主倒退，今日就有民調出爐，顯示近7成人認為香港與民主普選制度越走越遠，更有逾6成人不支持以資格審查委員會審查候選人。有學者批評，未來政治體制只會出現更多政府「欽點、受操控、需要依賴政府去委任」的親中人士，令香港進一步衰落在這班「趨權附勢」的人士手上。

香港民意研究計劃於上月31日至本月7日，成功以電郵訪問逾7,000名12歲或以上港人。結果顯示，整體而言有68%受訪者認為北京「完善」香港選制，將令香港與民主變遠，相反認為變近的只有1成人。

按政治立場細分的話，98%自稱為民主派支持者的人認為香港與民主越走越遠，即使是自稱為非民主派支持者的人，亦有49%覺得香港與民主變遠。

北京「完善」香港選舉的「手術」，包括僭建資格審查委員會，政治審查參選特首、立法會或選委會的人。香港民研的民調亦顯示，整體上有6成1人反對設立資審會，贊成的不足3成，就算是自稱為非民主派支持者的受訪者中，反對的亦有37%，支持的不足一半，僅47%。

教協會長：教育界個人選民無法再發揮力量

香港教育專業人員協會會長、高教界選委馮偉華認為，現時由選舉主任審查候選人資格已非公開透明，將來資審會按國安委意見作決定更不受司法覆核，形容新制度對民主派是「重重關卡」，甚至是要「跪求」選委會5大界別去拿取提名，令香港距離普選越來越遠，教育界的個人選民亦已無法再發揮僅餘的力量。

至於教協會否參與來屆選委會選舉及立法會選舉的問題，馮稱未有最終方案，強調教協會討論如何成功入閘、入閘後如何發揮作用等問題，即使未能進入政治體制，仍會繼續以協會身份在民間就教育制度等議題發聲。

陳家洛提醒「扮」民主派參選要「諗清楚」

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授、選舉觀察計劃成員陳家洛則批評，人大一錘定音修改選制與普選背道而馳，「多咗好多欽點、受操控、需要依賴政府去委任嘅呢堆成員，成為一個牢固不破、一個勾結嘅鐵三角」。他又批評，林鄭及建制派「以為大話講一百次、一千次、一萬次，大家都會屈服，似乎我睇唔到呢個機會，大話會變成真話」。

對於今次民調結果，陳認為市民不會接受新制度下的民意代表，亦難以相信新制度下有「民主制度」，籲現時有意想「扮」民主派參選的人士「諗清楚」，「依家你見到民主派支持者似乎係唔認同呢個遊戲規矩，亦都分分鐘唔認同大家（民主派）出嚟參加呢個選舉」。

政府近期表明，有意研究修例規管鼓勵、組織、動員市民投白票或廢票、嘗試操縱破壞選舉的人士，陳強調，從政治學來看，刪減反對派聲音，甚至是「近親繁殖係唔會有好結果」，形容整個選舉制度只是「赤裸裸建制派的分餅仔遊戲」，未來香港在這班建制派的管治手下只會進一步沉淪。

民調結果

【Q：人大修改特首和立法會選舉制度，如何影響香港社會與民主普選的距離？】

●整體：拉近10%、拉遠68%、沒有影響14%、不知道/很難說8%

●民主派支持者：拉近2%、拉遠98%、沒有影響少於1%、不知道/很難說少於1%

●非民主派支持者：拉近16%、拉遠49%、沒有影響22%、不知道/很難說13%

【Ｑ：支持或反對設立候選人資格審查制度？】

●整體：支持29%、反對61%、一半半7%、不知道/很難說3%

●民主派支持者：支持2%、反對98%、一半半少於1%、不知道/很難說少於1%

●非民主派支持：支持47%、反對37%、一半半12%、不知道/很難說4%

資料來源：香港民意研究計劃

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