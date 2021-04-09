港府接連封殺公眾查冊途徑，財經事務及庫務局早前建議，分階段限制公眾查閱公司註冊資料。繼引起傳媒及法律界等反彈後，香港會計手足工會今到會計師公會遞交請願信，指政府今次的修訂，將嚴重影響會計師的工作，促公會向政府反映業界憂慮。

工會司庫：係咪下下去報警？

香港會計師公會今午派代表接收工會請願信。工會司庫許先生指，對政府計劃收緊查冊表示高度關注，會計師在履行專業、打擊洗黑錢等範圍上十分重要，必須依法對客戶作盡職審查、備存交易紀錄、提交可疑交易報告，及查核客戶是否已根據會計準則等披露相關交易，而公司查冊是必不可少，會計師可得知公司董事名單，利用其身份識別號碼進行調查，例如法律訴訟查冊等。

許表示，政府現時的建議將嚴重削弱會計師的工作，無法進行相關調查，又說如以披露通訊地址代替住址，也將大幅增加調查的難度，「如果我哋連最基本嘅資料都唔知，談何去查（洗黑錢），係咪下下去報警？咁唔使搵我哋專業人士啦，搵商業罪案調查科咪得囉」。

「係咪信個董事話『我冇洗黑錢』？」

他稱，即使政府說如進行盡職審查，可索取董事授權查閱其完整身份識別號碼及住址，但如果董事不願意授權，反問會計師可如何應對。若只有特定權限的人士可查冊，或許也涉「收買」等問題。對於當局稱單靠姓名和部份身份證號碼便可知道其身份，他說，與自己撞名的人都很多，只有部份資料並不能完全正確，「咁啱炒正身份證頭幾個號碼，係唔係信個董事話『係呀我冇洗黑錢㗎』？」

他稱，查明公司董事資料，關乎公眾各持份者利益，收緊定必削弱資訊及新聞自由，並令投資者卻步，強調公眾查冊行之有效亦合法，過去未見過有會計公司洩漏查冊資料，促會計師公會堅守專業底線，向政府表達業界憂慮。

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