去年5月27日國歌法二讀，26歲助理工程師及40歲男經理涉響應網上呼籲，在紅磡海底隧道往香港方向慢駛，圖阻塞交通。二人事後被控公眾妨擾罪。其中助理工程師早前認罪，案件押後以索社會服務令報告。惟被告今表明因工作需要，拒絕報告建議的社會服務令，要求判處緩刑。主任裁判官羅德泉指案件屬有組織性，在樽頸地帶令原本擠塞的紅隧更為嚴重，終以入獄四個半星期作量刑起點，認罪扣減三分一後，判被告即時入獄三星期，並罰款5,000元。

旁聽者聽罷判刑無不搖頭嘆息。

被告郭偉俊（26歲）早前承認一項公眾妨礙罪及違反兩項道路交通（車輛構造及保養）規例罪，主任裁判官羅德泉為其索取背景及社會服務令報告。

指工作要候命當值處理突發事宜

辯方大律師今進一步求情指，被告無考慮法律後果，以錯誤方法表達意見，對行為深感後悔。雖然報告建議被告接受80至160小時的社會服務令，但被告指因工作所需，要候命當值處理突發事宜，履行服務令恐影響其工作，頓失收入，希望法庭判以非監禁式刑罰，判以緩刑。

羅官要求辯方大律師查清楚履行社會服務令的要求，是否強制性而不近人情，羅官更傳召撰寫報告的感化主任到庭。盧姓感化主任稱，社會服務令可安排於一周內其中一天，工作8小時。她是基於被告提供的資料，經評估後才作出建議，至於緊急工作安排，被告可臨時向感化主任作出申請，但強調不能成為恆常慣例，偶然一次可另作安排。

辯方大律師在向被告索取指示後指，被告從事電力工作，惟恐休假日於日間履行服務令後，一旦夜間被緊急召援工作，在休息不足下影響工作表現，堅持不願接受社會服務令。

最後羅官於判刑指，案件發生於早上八時許的交通繁忙時段，被告車輛進入紅隧後慢駛，引致交通非常擠塞，其目的為癱瘓主要交通要道，案件涉及公眾秩序，判刑將以其性質、規模、造成的損害、帶來的影響等因素作考慮。他又指該案明顯是有組織事件，雖然被告並非主腦，但有參與阻塞行動，若無人參與，主腦亦不會成功，因此參與者角色相當重要。

官指被告拒絕服務令的理由難以成立

羅官續指，下令為被告索取社會服務令報告當天，辯方並無反對，被告今卻表示不願意接受服務令。縱使法庭已傳召感化官出庭解釋服務令細節，無論如何被告不願意接受，法庭也不能強加執行，但表明被告指服務令會影響其工作的說法難以成立。

羅官指，被告阻塞交通，在早上繁忙時段進入隧道，令擠塞情況變得更嚴重，造成完全癱瘓。被告在樽頸地帶犯案，明顯一開始是以阻塞癱瘓為目的，認為即時監禁最為恰當。就公眾妨擾罪，羅官以入獄四個半星期為量刑起點，在扣減三分一認罪折扣後，判被告入獄三星期，另外被告水箱不穩固、強制性前燈故障則共罰款5,000元。

另外任經理的同案被告簡漢強(40歲)，否認一項公眾妨擾罪，將於下月27日開審。

控方指二人涉於去年5月27日早上八時許，在香港海底隧道以時速10至15公里慢駛，令車輛通過隧道需延長一至兩分鐘。隧道公司經理發現阻塞通知警方，警員到場截停兩輛私家車及拘捕其司機。

【案件編號：ESCC2550/20】

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