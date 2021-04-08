亞急性甲狀腺炎又稱奎汶氏甲狀腺炎、肉芽腫性甲狀腺炎、巨細胞性甲狀腺炎。病因未明，發病前患者常有上呼吸道感染史，但亞急性甲狀腺炎由病毒引發確實證據尚未找到。病理是甲狀腺腫大，質地堅實。甲狀腺腺泡為肉芽腫組織替代，其中有大量慢性炎症細胞和吞有膠性顆粒的巨細胞形成，故有肉芽腫性或巨細胞性甲狀腺炎之稱。

臨床病徵

多見於中年婦女，發病前患者常有上呼吸道感染。典型患者整個病情可分為早期、中期及恢復期。

早期：發病多急驟，特徵是甲狀腺部位疼痛，常向頜下、耳後或頸部等放射，咀嚼和吞嚥時疼痛加劇，甲狀腺病變範圍不一，可先從一葉開始，以後擴大或轉移到另一葉，或始終限於一葉。病變甲狀腺體腫大，堅硬，壓痛顯著。病重者甲狀腺出現大面積破壞，使腺泡內甲狀腺素及碘化蛋白質大量釋放入血，因而伴有甲狀腺功能亢進的病徵，包括手震、心跳、脾性急躁不安、失眠、怕熱、大吃、體重下降和經期亂，此期可維持數周。

中期：甲狀腺部位疼痛已消退，但甲狀腺腺泡內甲狀腺激素由破壞而至耗竭，甲狀腺實質細胞尚未修復，血清甲狀腺激素濃度降至甲狀腺功能低下水平， 病徵是精神疲累、嗜睡、思路緩慢、情緒抑鬱低落、便秘怕冷、眼臉手腳浮腫、體重增加、低血壓、心跳脈搏過慢、頭髮乾旱稀疏。

恢復期：症狀漸好轉，甲狀腺腫漸消失，甲狀腺實質細胞修復，血清甲狀腺激素濃度漸轉正常。患者大多完全康復，變成永久性甲低者只佔5%。

以上三期常見於病情較重者，輕症患者甲狀腺僅略增大，疼痛和壓痛輕微，未必有甲亢或甲低病徵。整個病程長短不一，可數星期至半年以上，一般約2至3個月。病情緩解後，復發率大約5%。

診斷

超聲波和細胞檢查是主要診斷檢查方法。甲狀腺超聲波顯像為壓痛部位呈低密度病灶，幼針穿刺抽細胞檢查可證明巨核細胞的存在。病情較重者早期血清T3、T4 和甲狀腺免疫球蛋白增高，而TSH降低。

治療

非類固醇消炎藥是第一線治療藥物，常用如Arcoxia。病情較重者可加類固醇激素，開始時可給Prednisolone ，連用1至2周，然後逐步減藥量，療程1至2個月。早期如有甲亢，可用beta-blocker如Propranolol減輕病徵。中期如有甲低，要補充甲狀素。大概5%患者會永久性甲低，需長期補充甲狀素。

袁寶榮 耳鼻喉專科醫生