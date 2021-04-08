【本報訊】本港去年有多間院舍爆發疫症，涉及超過200人確診，30人死亡，當中最先爆發疫情的港泰護老中心有46人確診，當中9人死亡；東華三院轄下的方樹泉日間活動中心暨宿舍有61人確診，1人死亡。署方沒提供獲派問題口罩的院舍名單，僅指問題口罩主要派發給住宿服務單位的員工使用，已通知涉事單位停用、回收及更換。

署方拒提供院舍名單

本報向社署索取曾獲派疑有質素問題口罩的院舍名單、數量及日期，但不獲提供，記者查詢部份曾爆疫的院舍，除順寧道敬福護老院及屯門新墟康和護老中心黃金分院表明沒收過長東醫療口罩外，最先爆發疫情的港泰護老中心、東華三院方樹泉中心、匡智會梨木樹宿舍、耆康會啟業護理安老院等皆未有回應。

職工盟轄下社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南指出，去年4月口罩供應緊張，該批長東醫療口罩很大可能已被使用；他指口罩經物流署、社署、院舍才分發予員工，經歷三重關卡，「點解都冇人發現到問題？」

曾紀南認為社署有責任保障員工安全，院舍員工在不知情下使用問題口罩，令他質疑「會唔會同院舍爆發有關？」他認為社署應交代清楚獲發機構及數量，以釋除業界疑慮。