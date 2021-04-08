【本報訊】大學畢業生Angela去年10月與家人移民英國，疫潮下封城致她未能適應當地生活，雙親亦暫未找到工作。計劃9月在當地進修調酒師課程的她說，現時與雙親及胞姊在史托港居住，最大困難是住屋及就業問題，生活亦未能適應，「好似我哋住緊間flat咁，一嚟就要收成年租。我又撞正封城識唔到朋友，爸爸媽媽都仲未搵到嘢做，嚟緊仲要自己去市中心讀書，都幾難搞」。

冀透過支援計劃盡快就業

面對種種困難，她認為支援計劃「對嚟咗英國之後嘅嘢會幫到好多，特別係一啲唔太識英文嘅人，可以做嘅嘢多好多」，感謝英國政府對港人支援。不過她擔心，未來將有更多港人移居當地，就業市場競爭將轉趨激烈，期望自己及家人可盡快透過計劃獲得就業機會以紓緩經濟壓力。

去年8月一家移民英國的港人阿均亦對英國再次主動協助港人十分感激，「老實講佢開放畀我哋嚟工作定居已好感恩，冇諗過仲有咁多支援」。

阿均認為，移英後最大困難是七歲兒子的教育，「佢喺香港升小學第一年因疫情上得幾個月堂，一升二年班我哋就走，嚟到就讀Year 3，可以話係有兩年Gap，單講英文能力已完全應付唔到」。

阿均說，校方已安排老師提供單獨補課以助兒子追上進度，但因疫情關係一家人移英大半年來難以融入當地生活，相信政府推出的支援計劃會有實際幫助。