【本報訊】警方昨日透過自動車牌識別系統（圖）偵測到可疑私家車，演變成大追捕，最終警員開槍射傷疑犯將他拘捕。該系統於兩年前開始安裝在巡邏警車，過去屢次揭發司機涉藥駕及危駕等違反交通規例事件，引發警匪追逐。警方擬增購20套新系統安裝在警車。

最遠可辨識30米外

警方早於2015年3月採用自動車牌識別系統，當時用於定點路障或行人天橋，前年3月起正式安裝在包括「隱形戰車」等巡邏警車，可透過偵測鏡頭連接電腦，利用鏡頭讀取車牌，即時比對交通罪行資料庫。結果會顯示在車廂顯示屏上，查找涉及「車輛未獲有效行車證」、「車主於被吊銷駕照下駕駛」、「車主因交通罪行被通緝」及「識別是否失車」等可疑車輛；若有發現配對，電腦會發出警示，讓警員即時截查車輛。

系統使用初期曾經引起外界對私隱疑慮，但警方稱每次行動後會刪除資料。現時全港有六部坐地式及八部流動式自動車牌識別系統，八部流動式系統的價錢共約1,400萬元。據悉，警方今年2月再就有關系統招標，本月1日截標，料購買20套新系統安裝在警車，功能包括最遠可辨識30米距離外、時速達299公里的行車。

上月4日，一輛Tesla在沙田新城市廣場附近，被裝有自動車牌識別系統的警車發現登記車主已停牌，Tesla司機狂飆10公里後，在葵涌失事撞向兩車停下，司機涉藥駕及危駕等四宗罪被捕。