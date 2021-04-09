獲強積金管理局批出營運積金易平台（eMPF）合約的電訊盈科企業方案（PCCW Solutions），上月裁員至少10多人，部份是年資超過25年的「老臣子」。有被裁員工斥電盈涼薄無情，刻意在派花紅前裁員，亦只按勞工法例賠償兼要對沖遣散費，更一邊炒人一邊請人，在疫情下趁機換血，「做得耐，炒你好似係理所當然，仲講乜社會責任？」

《彭博》曾估算可藉eMPF帶挈370億收入

電訊盈科企業方案是電盈旗下的資訊科技旗艦，為政府部門、銀行及跨國企業提供服務，包括系統開發及數據中心託管等。該公司今年1月底獲積金局批出eMPF合約，負責平台設計、構建和營運。由於營運商將按MPF總資產規模收費，外國通訊社《彭博》曾估算，eMPF中標者在未來10年可獲370億元鉅額收入。

不過，電盈企業方案今年初中標後，陸續有員工被裁退。據了解，上月31日至少12名員工被即時解僱，包括技術員和工程師等，部份人年資超過25年，也有入職5年以下；上月中亦有4人被炒，合共至少裁員16人。

辯稱業績受社會運動影響 被裁員工須簽保密協議

「公司成日講社會責任，但而家就炒人。」有被裁員工向《蘋果》表示，管理層稱公司受社會運動和武漢肺炎影響，生意難做，「講咗一堆廢話，然後話要terminate（解僱）」，並要他簽署保密協議，不得向外界披露被裁。惟簽署後，他被帶到另一房間計算遣散費時，才知道沒有特惠補償，只得1個月代通知金和遣散費，後者更要與強積金對沖。

該員工指，過往電盈大規模裁員，除代通知金外，另會按員工年資作特惠補償，一般做滿2年可獲發相當於1個月工資的特惠金，最多6個月，即所謂「6+1」方案，但要簽署保密協議。惟今次裁員不但沒有特惠補償，更要員工「封口」，做法不合理，「只係唔想公司聲譽受損」。據他了解，有員工拒絕簽署。

轟公司疫下趁機換血：仲有新人返工

該員工續指，電盈每年4月中都會向員工發放花紅，平均金額相當於0.7至0.8個月工資，按表現而定，質疑公司刻意在發花紅前裁員，「連呢樣嘢都剝削埋，今日收信即刻要走」。但最令他氣憤，是公司一邊炒人，一邊請人，在疫情下趁機換血，「不停請人返嚟，跟住就炒一班人，之前一個禮拜仲有（新）人返工」。

突然失飯碗，該員工坦言徬徨，「覺都瞓唔着」，尤其疫情下很難搵工，惟有見步行步。他說，近年電盈都是「陰啲陰啲」炒人，為免引起社會關注，就連特惠補償都可「慳返」，「可悲，真係好可悲，做得耐，炒你好似係理所當然，仲講乜社會責任」。

職工盟統籌幹事王宇來批評，電盈逼員工吃「無情雞」，做法不近人情，同時又聘請新人，很大機會是換血，因在疫情和失業率打擊下，打工仔議價能力較低，不排除可以相對便宜的工資聘請新人，以節省成本。他指，員工對公司有貢獻和付出，老臣子尤甚，但電盈只按勞工法例賠償，「係比較孤寒」，促電盈收回裁員決定或作較好賠償。

由李嘉誠次子李澤楷持有的電訊盈科，去年在政府兩期保就業計劃中，合共取得逾1.63億元工資補貼，承諾去年6月至11月聘用3,324名受薪僱員。《蘋果》本月3日向電盈查詢旗下企業方案裁員事宜，電盈於本月9日回覆稱不作評論。

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