今屆美國影評人之選大獎完滿結束，Netflix劇集《王冠》橫掃獎項，其中飾演「鐵娘子」戴卓爾夫人的姬莉安德遜（Gillian Anderson）更贏得最佳女配角。講起戴卓爾夫人不得不提到她訪京經典失足一幕，無數香港人至今仍記憶猶新。時任英國首相戴卓爾夫人，於1982年9月訪華，與鄧小平會面後步出北京人民大會堂時失足跌倒，事後被喻為是英國失去香港的標誌。有媒體認為，領導級人物在公眾場合跌倒乃「唔好兆頭」，而美國總統拜登早前登上總統空軍一號專機時，竟在樓梯連續仆倒三次，令人憂慮這位已屆78歲高齡的總統健康狀況，白宮辯稱拜登仆倒是現場風勢大所致，但恐怕難以說服公眾。
「不孝」子女無送終 密友慨嘆「鐵娘子」晚年孤清
當年今日，2013年4月10日，《蘋果日報》A1頭條報道，英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）逝世，終年87歲。喪禮以較國葬次一級的禮葬形式在倫敦聖保羅大教堂舉行，英女皇亦有出席，是自1965年邱吉爾國葬後，女皇首次親自出席政治人物的喪禮。遺體以私人儀式火化，骨灰安葬在她的亡夫丹尼斯旁邊。萬人送行，風光大葬，但她臨終歲月原來過得孤獨。「鐵娘子」生前與兩名子女關係疏離，當時她在倫敦麗池酒店逝世後，兩名「不孝」子女不但沒有在床邊送終，亦沒有即時趕返英國辦理亡母喪事。密友慨嘆她晚境淒涼，離世也算是一種解脫。想知「鐵娘子」到了晚年是否如外間所指，出現失智問題？即睇蘋果寶庫 | 鐵娘子病死酒店子女懶理後事
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