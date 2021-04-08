近日三名「印傭牙醫」在fb直播整牙過程引起熱議，她們以市價十分一的價錢替同鄉整牙，吸引大批在港工作同鄉幫襯。本報發現，這班「黑市牙醫」每逢假日開工，藏身旺角一間賓館的百呎房間，記者直擊發現房內聚集20人，衞生惡劣，補牙工具隨處放，多名外傭「排排瞓」等整牙，未經消毒牙科器具共用；若有武肺隱形患者隨時引爆群組感染，連累僱主家庭。

記者：黃麗英 江子堯 盧藹雯 黃學潤

涉事無牌牙醫由四名印傭經營，三人充當牙醫，一人處理雜務，她們開設「箍牙皇后（譯名）」的facebook賬戶，每逢假日租用旺角一間賓館房間營業，主打箍牙，還有洗牙、補牙、整假牙及漂牙，營業時間為早上10時至下午4時，收費100至1,000元。

每次開診整牙，她們都全程直播，又上載價目表及整牙前後對比圖。從直播片段可見內裏環境惡劣，僅100呎房間擠滿客人，床上同一時間有多人躺下齊齊整牙，牙醫又將床單當抹布，更有印傭在床邊吃飯、除罩聊天等。

撩完客人撩自己

片段中，無牌牙醫使用超聲波洗牙機、吸水器、牙科機頭、光固化儀器、探針、刮刀、補牙物料、箍牙橡筋、剪鉗等，過程看似專業，但實際相當兒戲，替客人補牙時，先用普通牙刷及牙膏為對方刷牙，再以家用式鑽牙儀器處理蛀齒，然後徒手挖補牙物質填在病人牙齒。雖然每轉病人都換手套、牙刷及吸水器機頭，但其他工具及床單均未消毒更換。三名「牙醫」更共用儀器為客人整牙，有片段見到「牙醫」用工具幫病人撩牙後撩自己牙齒，相當惡心。

印傭Aminah早前去補牙，但見到房內有多人等候，更目睹「牙醫」將未經消毒器具放進病人口腔，擔心衞生因此離去，「如果佢哋有disease，一個姐姐有，咁我哋咪都有晒，因為啲口水會傳染嘛！」

記者連續數個周日觀察，發現早上9時已有六至七人聚集賓館「牙醫診所」外。半小時後，無牌牙醫Queen偕同鄉到來辦理入住手續，然後在前台提取大行李箱，招呼病人入房。

記者發現行李箱內放滿整牙工具，高峯期房間內有20人聚集，部份人無位企索性在大廈後樓梯等候。每名「牙醫」每小時可處理二至三名病人，若三名牙醫齊齊落場，每小時可處理八至十人，全日無停手可接客半百，營業額過萬元。

剛過去的復活節及清明長假期，她們連開兩日，客似雲來。記者入內發現房內的兩張單人床拼成一張大床，大批整牙工具及器材放在床及茶几上。當時至少兩名客人並肩躺在床上，Queen及另兩名牙醫站在床沿整牙。其他人站在床邊觀看、聊天及拍照，大部份人沒戴口罩。每當有病人完成治療，下一位便躺下，高峯期有五人戴着擴嘴器「嘴擘擘」躺在床上等候。

箍牙皇后認無牌

記者質問Queen，她顯得手足無措，並頻說「sorry」，直認無牌行醫。她稱正職是家傭，一年前與三名同鄉創立「箍牙皇后」，逢假日「秘撈」行醫。

涉事賓館負責人被問及有人租房作無牌牙醫診所，聲稱一無所知，「（如果知道）梗係趕佢走啦，我哋租房畀人住㗎嘛！」

衞生署指，據《牙醫註冊條例》，任何人如非註冊牙醫而在香港以牙醫身份執業，無論有否導致他人受傷，即屬違法，最高可罰款20萬元及監禁七年。