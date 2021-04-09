首宗控告市民違反國安法煽動他人分裂國家等罪案件，將於6月23日開審。被告唐英傑日前對審訊不設陪審團提出司法覆核，案件已排期於5月10日聆訊，預計需時一天，覆核許可申請與正審合併處理。

另外，控方早前邀請嶺大歷史系教授劉智鵬分析「光復香港 時代革命」口號，法庭昨拒絕全盤接納專家報告呈堂，包括不接納報告形容被告猶如古時策騎戰馬上戰場，駕駛插有「光時」旗幟電單車撞向警察的描述。高院今頒判詞解釋，指報告涉及解讀國安法條文，但詮釋法例乃法庭責任，毋須依賴歷史學家作詮釋。

重要審訊議題是「光時」口號於案發時的意思

判詞由三名國安法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信共同頒下，指本案其中一個重要審訊議題，是涉案口號「光復香港 時代革命」於案發時的意思。控方認為劉智鵬的專家報告，可協助法庭理解有關口號自2016年首次被使用，及至近年被使用的情況及語境，從而判斷被告案發時的意圖。

涉案報告共有八個部份（A至H），法官最終裁定只有其中兩部份可作為呈堂證供，關於涉案口號字眼的中英文意思、起源及演變等。

至於餘下的部份，部份內容涉及國安法第20及24條中條文或句子的解讀，以及判斷有關口號是否帶有條文中所寫「分裂國家、破壞國家統一」、「將香港從中華人民共和國分離出去」、「非法改變香港的法律地位」、「政治主張」的意思，法庭認為這與協助理解涉案「光時」口號的意思無關，不接納作為呈堂證供。

判詞並指出，詮釋法例乃法庭責任，條文字眼如何演繹，應由法庭自行判斷，毋須參考社會特定界別的觀點，例如歷史學家。當法庭詮釋法律一般含義，而非處理某地方的習俗或某行業的行內事務，法庭不會接納專家證供。

【案件編號：HCCC280/20】

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