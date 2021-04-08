【本報訊】北京藉「完善」之名閹割香港選舉制度後，特首林鄭月娥曾向內地官媒揚言稍後要「完善」公務員培訓與管理。她昨在立法會表明，要確保公務員日後全是「治港的愛國者」；又提出是時候着手處理公營部門改革，提升政府效率，並向內地擦鞋指，內地有很多地方學不了的體制優勢，香港學不了「國家速度」。

行會成員、工聯會黃國健在特首答問會上問及，港府有何具體方案改善治港班子、讓公務員團隊培訓出更多「愛國者」治港人才，以及增加政治問責官員職位。林鄭指，未來會要求公務員深切認識《基本法》的精神及國家憲法，今屆政府任期只剩一年多，沒有充份時間再檢討政治任命官員的規模及人數，相信下屆政府會認真研究。

擦鞋指港學不到「國家速度」

林鄭指會爭取年底在北角政府合署成立臨時公務員學院，目前政府已成立高層諮詢委員會，由利豐榮譽主席馮國經領導，為公務員制訂有關香港與內地發展、大灣區發展等課程，政府亦就永久性的公務員學院進行選址工作，惟需幾年時間才能落成。

建制派何君堯批評，政府常花上大量金錢和時間讓聘請顧問「治港」，林鄭指，特區政府現時規模值得檢視哪裏有空間可透過重整，又指對上一次公營部門改革已是主權移交前進行，故現在是時候處理。但她指，香港學不到「國家速度」，「國家速度我們學不到的，國家有一個全世界不多有的體制優勢」，可令全國一呼百應、眾志成城，香港則是多元社會。