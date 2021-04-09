過去曾有人被揭發以轉讓公司股份形式進行物業交易，以逃避繳付買家印花稅等。財經事務及庫務局今日（9日）回覆立法會特別財委會議員提問時表示，2020/21年度稅務局就涉及轉讓持有物業公司股份的懷疑炒賣個案跟進和完成覆檢的個案，截至今年2月28日，分別有643宗及239宗，合共882宗，但當中因此證實須課利得稅的個案卻是零宗，相比對上兩個年度則分別有7宗及35宗。

在19/20年度及18/19年度，稅務局就涉及轉讓持有物業公司股份的懷疑炒賣跟進個案有788宗及1,324宗，而完成覆檢個案則有374宗及1,061宗，兩個年度因此須課利得稅個案則分別為7宗及35宗，涉及的已評定稅款為549萬元及1,921萬元。但過去5個年度中，以17/18年度涉及須課利得稅的稅款最多，該年度跟進個案有1,414宗、1,364宗完成覆核，而因此證實須課利得稅的個案有36宗，涉及3,366萬元已評定稅款。

當局稱，由於並非每一宗含有物業資產的股份轉讓都涉及炒賣物業，稅務局只記錄主要資產為物業的公司的股份轉讓個案，以識別懷疑炒賣物業個案，再交由利得稅科覆查。利得稅科會詳細檢視個案的相關事實，包括持有公司股份時間的長短、購入公司股份的動機及財務安排等，以判斷該股份轉讓是否屬經營性質的活動而須繳付利得稅。

非港人住宅買賣下跌逾半

另外，非港人的住宅物業買賣有所下跌，財經事務及庫務局提供的資料顯示，截至今年2月28日，在20/21年度住宅物業買賣協議，涉及非持有香港身份證的個人及公司買家共有765宗，佔整體住宅物業買賣的1.16%，涉及的成交金額達186.9億元，較19/20年度有所下跌，該年涉及非港人的個人及公司買家的住宅買賣有1,947宗，佔整體住宅買賣宗數的3.2%，涉及324.8億元成交金額。

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