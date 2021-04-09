Now 新聞台工程人員李小龍 2014 年在佔旺區採訪期間，突遭警員搶走鋁梯，隨後反遭指控襲警被捕。李小龍入稟向警方索償，案件今於區域法院續審，庭上李遭辯方質疑當晚他只出示一張立法會傳媒代表卡，或未被識別其傳媒身份，惟李反駁指「有PPRB知我哋呢啲係記者證」，又直言「暫時十幾年都未有一個警察質疑我張證係真定假」。

辯方盤問時多次問及李當日有否穿著寫上傳媒字眼的黃背心、頭盔或手袖等，以識別其記者身份。李回應指沒有，又指當年約九成傳媒採訪時都無穿著反光衣。

辯方認為當日李未能證明其記者身份，或使警員誤會為示威者。惟法官李樹旭指，不論李是記者抑或被誤會成示威者，警方制服的形式應否如此對待一個人。

有警察以為我哋係PCCW（電訊盈科）員工

李昨日於主問中供稱，當晚工作時頸上掛有一個卡套，裡面有由 Now新聞台發出的記者證，亦有由立法會和政總發出的記者證。

李盤問下稱，當時從卡套中抽取一張立法會發出的傳媒代表證，辯方指警員有再要求他出示記者證，李不同意並謂「我冇聽到，當時都唔知。」他續指：「有PPRB（警察公共關係科）知我哋呢啲係記者證，採訪其他事件都係出示呢啲證，就算去警察總部做嘢都係。」

李再解釋指，證件能證明其傳媒身份，更以堅定的語氣道：「暫時十幾年，都未有一個警察質疑我張證係真定假。」他稍作停頓，再補充謂：「著一件反光衣寫『記者』都未必一定係記者㗎，所以點解我哋帶齊咁多張證，因為有警察以為我哋係PCCW（電訊盈科）員工而唔係記者，但立法會同政總記者證係佢哋認同嘅！」

【案件編號:DCPI1635/19】

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