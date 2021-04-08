【本報訊】5歲女童疑遭虐待致死案，生父及繼母被控謀殺罪，繼母的母親亦被控虐待女童及其胞兄。控辯雙方早前已完成舉證及結案陳詞，法官黃崇厚昨於高院就證據及法律原則引導陪審團。黃官提醒陪審員，明白案件涉及兩名兒童，或會牽動陪審團情緒，但陪審團不能服膺於情感，仍須以刑事案件的標準審視本案證據。

指明白涉兒童牽動情緒

案發於2017年8月至2018年1月，女童Z及男童X的親父及繼母，均否認謀殺Z。第三被告為繼母的母親，被控四項虐兒罪，涉虐待X及Z。法官昨指，案中親父及繼母承認誤殺Z，但不為控方接納。陪審團要先考慮兩被告是否謀殺Z，若認為謀殺罪名不成立，才考慮兩被告是否干犯誤殺罪。法官提醒陪審團，辯方的說法是兩被告想教好Z及X，才會體罰兩童，陪審團應根據呈堂證供判斷被告的說法是否屬實，例如檢視Z身上的傷勢，從而作出推論。

對於繼母曾供稱患有抑鬱症，法官指出患有精神病並非辯護理由，陪審團應考慮繼母是否因患病而影響判斷能力。另外，親父自言曾向老師謊稱Z弄傷自己，才造成身上的傷痕。

法官指出，即使親父曾說謊，也不能因而對他產生不利的考慮，繼而影響判決。法官指明白本案牽涉兩名兒童，或會牽動陪審團的情緒，但陪審團仍須以刑事案件的標準審視證據。案件今續。

案件編號：HCCC28/20