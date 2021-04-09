剛在立法會通過撥款推行「重生方案」的海洋公園，董事局主席劉鳴煒及行政總裁陳善瑜任期原定於今年6月30日完結。政府今日宣佈，調動旅遊事務專員黃智祖去海洋公園暫任行政總裁，為期約6個月。海洋公園同時宣佈，委任陳善瑜為總經理，任期由2021年5月1日起生效。海洋公園主席劉鳴煒則將繼續帶領遴選委員會就海洋公園公司行政總裁一職展開全球招聘。

黃智祖1987年7月加入政務職系後，於2018年4月晉升為首長級甲級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前衞生福利科、香港駐紐約及駐華盛頓經濟貿易辦事處、財經事務及庫務局及房屋署等；2011年10月至2016年7月出任商務及經濟發展局副秘書長，2016年7月至2018年2月出任政府新聞處處長，並從2018年2月起出任旅遊事務專員。

公務員事務局局長聶德權說，黃智祖為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，並在旅遊業發展的政策制訂方面具備豐富經驗，有信心他能在借調海洋公園公司期間繼續竭誠及專業地為社會服務。

海洋公園近年陷入財困，去年獲政府撥款54億元的吊命資金，但有關資金今年6月底將耗盡，今年初當局再提出撥款16.7億元予海洋公園，推出「重生方案」，同時延遲原有54億元貸款還款期至2059年，並免除兩筆共約40億元的政府貸款利息，另提供11.2億助公園推廣保育教育。

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