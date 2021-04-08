【本報訊】英國政府昨宣佈撥款4,300萬英鎊（約4.6億港元），為英國國民（海外）護照（BNO）移英港人提供住屋、就業及教育等支援，並列明若BNO簽證持有人面臨貧困或迫在眉睫的風險，可向當局申請變更條款，以獲政府公共福利政策保障。英方解釋，香港人的權利與自由被港版國安法削弱，英方因此有需要改變BNO持有人的權利。有在英港僑組織對計劃表示歡迎，但擔心有親共人士滋擾居英港人，期望當地警方採取行動。

英國政府昨日公佈涉及4,300萬英鎊的「BNO公民融入社區計劃」，協助BNO簽證持有人在英國獲得住屋、就業和教育支援，以助他們融入社區。英政府在新聞稿指出，BNO持有人的權利受中國政府頒佈的港版國安法所限制，因此增加他們在英國享有的權利屬正確舉動，計劃體現了英國在1997年對持有BNO護照的港人的道德及歷史承諾。

提供住屋援助及英語課程

計劃將撥款3,070萬英鎊﹙約3.3億港元﹚給英格蘭的地區議會，主力向有需要的移英港人提供英文及住屋援助，另外5,800萬港元則撥予蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭等地方組織。英政府亦會撥出98.6萬英鎊（約1,055萬港元）予民間組織申請，協助港人解決情緒及生活質素等問題。

英政府亦將動用500萬英鎊（約5,400萬港元）在全國各地設立12個網上接待中心，當地港人可透過中心與當地家庭配對獲得支援，包括尋找就業機會、協調就學以至創業支援等。當局又會設立新的移民資訊網，提供在英生活如設立銀行戶口等實用資訊，並設有繁體中文譯本。

教育方面，政府為移英港人提供英語課程及住屋津貼，包括向每名BNO簽證持有人提供最多800英鎊（約8,557港元）的英語課程資助。英國房屋社區及地方政府事務部則擬製作教材，讓學童認識英國與香港的歷史聯繫，以說明英國開放BNO簽證予港人的原因。

房屋社區及地方政府事務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）形容，計劃將確保BNO簽證持有人及其家屬抵英後「有最好的開始」，英國作為民主自由的擁護者，將履行對港人的責任，「使這些家庭能感受到，英國是一個他們可稱之為家的地方」。

團體憂親共人士滋擾港人

內政大臣彭黛玲（Priti Patel）則說，是次計劃是史無前例和慷慨，為能支持有需要的人感自豪。外相藍韜文 （Dominic Raab）表示，計劃是英國幫助港人融入社區的重要措施，亦反映英國對港人的承諾。

曾向政府建議支援措施的老港僑林懷耀認為，計劃顯示英國政府處理移民潮工作有進步，希望獲協助的港人能回饋社區，而非如過往的華人圈子封閉。他接受英國廣播公司（BBC）訪問時進一步反映，單是倫敦的哈克尼區（Hackney），已有約7,000名港人搬到當地，但他擔心有親共人士滋擾港人，期望英國警方就此採取行動。

英國港僑協會創辦人鄭文傑亦在Facebook專頁發文，感謝英國政府的支援，認為計劃再次證明BNO簽證是「營救香港人脫離威權壓迫統治的救生艇方案」。但他促請英國政府不要忽略未能受惠於BNO的香港年輕人，「尤其是那些曾經在民主抗爭前線並作出重大犧牲的青少年」， 他們若有機會必定可成為英國難能可貴的人才。