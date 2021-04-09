政府去年推行兩期保就業計劃，原定動用公帑800億元，結果埋單計數，共批出至少902億元工資補貼，其中首十間企業已合共瓜分超過48億元，包括牛奶公司、九巴及美心等，佔總補貼額5.3%。此外，保就業秘書處發現，有608名僱主未有完全遵守計劃的守則及條款，須退還未有用於支付工資的補貼金額及繳付罰款。

首10間最多補貼企業共獲逾48億

第二期保就業計劃於去年11月底結束，其後保就業秘書處網站陸續上載獲批工資補貼的僱主名單，但自今年1月7日起，至今3個月名單都沒再更新。

據行政署回覆立法會議員於特別財委會的書面質詢，第一及第二期保就業計劃分別有15.18萬及15.21萬名僱主成功申請工資補貼，合共涉款約902億元，約195萬名僱員受惠。首10間獲批最多補貼的企業依次為牛奶公司、九巴、美心食品、香港電訊、大家樂、國泰航空、香港飛機工程有限公司、百佳超市、金門建築及香港國際主題樂園，合共瓜分逾48億元補貼，佔總補貼額5.3%，單是牛奶公司便獲批近8億元。

共收1,105宗舉報 零售業投訴最多

截至今年3月9日，保就業秘書處共收到1,105宗舉報，當中1,069宗已完成調查，涉及不適時發放工資、無理減少員工人數、辭退員工及減薪等，被投訴最多的行業分別為零售業（32%）、金融及專業服務業（19%）、美容及健身服務業（12%）、旅遊業（7%）、餐飲服務業（7%）及教育服務業（6%）。

在已完成調查的1,069宗個案中，至今有608名僱主未有完全遵守計劃的守則及條款，主要來自零售業（35%）、金融及專業服務業（19%）、美容及健身服務業（8%）等，涉嫌違規的僱主須退還未有用於支付工資的補貼金額及繳付罰款。

274宗涉勞資糾紛 轉介勞工處

此外，保就業秘書處將274宗涉及《僱傭條例》規定或與僱傭條件相關的勞資糾紛投訴，轉介勞工處跟進，有4宗舉報或投訴個案則分別轉介海關、入境處及稅務局，另有23宗涉及僱主強積金供款相關的投訴個案亦交由積金局處理。

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