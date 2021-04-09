去年11月被港府DQ的前公民黨議員郭榮鏗向加拿大傳媒證實，正尋求取回加拿大公民身份，並希望與家人在當地展開新生活，惟為免被中方人員報復，他不會透露身處地點。

日前有親建制傳媒報道，指郭榮鏗於去年11月離開香港，先到英國倫敦，再轉往加拿大，郭的家人近日亦已前往加拿大。

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）日前則刊出郭的訪問，指下周才滿43歲、加拿大出世的郭表示，正尋求取回公民身份；他向該報稱，加拿大重視人權、民主、法治，這些都是必須珍惜的價值。而加拿大保守黨議員莊文浩就促請當局，幫助郭榮鏗在不必香港認證和文件下，取回公民身份。

剛好約1年前，負責主持立法會內務委員會主席選舉的郭榮鏗，遭港澳辦和中聯辦聯手炮轟，成為中共眼中釘。原定去年9月舉行的立法會選舉中，郭榮鏗有報名參選，但被選舉主任DQ。至去年11月，港府就按人大決定取消郭榮鏗在內4名延任議員的資格，之後郭宣佈退出政圈。不過港澳辦主任夏寶龍於上月北京兩會期間，與港區全國政協委員會面時，仍點名批評郭是美國代理人。

《蘋果》亦再就報道聯絡郭榮鏗，惟暫時未有回覆。

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