藝人蔡卓妍（阿Sa）的女粉絲不滿阿Sa懶理facebook出現假阿Sa賬戶，有22萬人對假賬戶讚好，認為等如欺騙粉絲。女粉絲去年初涉在阿Sa及男友石恆聰的愛巢木板上塗鴉，並在阿Sa的ig賬戶留言「唔講真話就上去大屋放火」，還涉恐嚇石「信唔信我劃花你木板」。女粉絲今自辯稱，覺得阿Sa「唱歌幾好，人品唔錯」，故成為阿Sa的粉絲，自言「好多人喺網上亂咁講嘢，冇諗果後果咁嚴重」，強調自己「鍾意阿sa，我點會嚇佢？」

被告趙凱怡（31歲）涉於去年2月24日在筆架山道6號屋外損壞一塊木板，並於去年3月2日或之前某日威脅石恆聰及蔡卓妍，會使石恆聰胞妹石佩藍之財產及筆架山道6號屋損壞，意圖使他倆受驚。

被告今自辯時透露，她讀小學已被診斷學習遲緩、智商較低，有自閉症及亞氏保加症，為人固執偏執，升中後感到難以跟同學相處，曾轉讀技能學校。她透露試過外出工作，因感辛苦，每每工作一兩天便請辭，曾在家看電視長達五年，其後重投社會，在超市任保安員。

被告胞姊已婚，當胞姊的小朋友出生，被告自言有少少妒忌小朋友，因擔心家人只關注小朋友。被告直言喜愛做小孩子，因有父母照顧，感到有安全感，她其後自行買奶樽，因「想做番BB」、「唔想做阿姨」。

2016年開始追隨阿Sa的被告，稱覺得阿Sa「唱歌幾好，人品唔錯」，強調「我唔想做任何嘢令佢唔開心。」她得知有人在facebook冒充阿Sa設立賬戶後，試過用不同渠道通知阿Sa，例如交信到英皇娛樂公司及facebook總部，亦試過到警署查詢，但都沒人理會她，令她很不開心。

木板留字欲通知阿Sa 「冇諗過塊木板原來咁重要」

去年2月24日被告在筆架山道的木板上寫字，她解釋因沒帶紙張，才將「我每天都打假感到好討厭，上英皇娛樂又不理，霍汶希不理，楊受成又不理」、「被呃40萬人民幣」等字寫於木板上。她自言想通知阿Sa被人冒充，以為裝修完成後木板會被丟棄，「冇諗過塊木板原來咁重要，冇諗過喺佢角度影響咁」。直至被警方拘捕，要上法庭，她才驚覺事態嚴重。

被告在阿Sa的ig賬戶留言「唔講真話就上去大屋放火」，另在自己賬戶標籤石恆聰，寫下「X你老母，信唔信我聽日去筆架山道6號劃花你木板」。被告今解釋，她不會妒忌石，「因為佢都唔係我親戚」，亦強調不會恐嚇阿Sa，「我鐘意阿Sa！我點會嚇佢？」，直言沒想過阿Sa會看到留言，「好多人喺網上亂咁講嘢，冇諗果後果咁嚴重」。

被告接受控方盤問時，同意自己使用升級手法，冀能得到阿Sa回應；亦同意若易地而處，有人對她稱會「放火燒」，她也會感到驚怕。聆訊下午繼續。

【案件編號：KCCC747/20】

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