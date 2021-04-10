教育局上月正式將高中通識科「殺科」，並改名為「公民與社會發展科」，新課程內容只保留香港、國家及當代世界3個主題，將於今年9月推行。教育局局長楊潤雄今（10日）出席電台節目時指，改革並非針對以往通識科是否做得好，而是希望釋放空間，讓學生可放時間多選一科選修科或其他活動。楊指，難以在9月開學完成新課本，因此教育局將會為老師提供教材，又認為老師不需擔心教學時會「踩紅線」而觸犯《國安法》，「一般愛護我哋嘅國家，自然唔會有呢個擔心」。

楊潤雄今出席港台節目時指，談到今年9月於中四級推行的「公民與社會發展科」。楊指，改革科目「唔係針對以往（通識科）做得好唔好」，而是希望可釋放空間，讓學生多選一些感興趣的選修科，或參加其他學習活動。由於相比通識科，新課程內容加入不少國情部份，有人認為可直接稱為「國民教育科」。楊指，現時課程內容3部份，包括香港、國家及世界議題的課時為平均分配，認為「公社科」較切合課程目標。他又指，2012年政府曾推「國民教育科」引起爭議，才令「國民教育科」被污名化，「如果而家政府話要推，我覺得都無問題」。

稱毋須「夾硬」搵國家壞處

至於「公社科」的課程內容，是否應包含國家好與壞。楊指，「認識國家就係認識國家，唔係你講完啲『好』，你又要夾硬搵啲咩叫『壞』出嚟」，認為不應二元化思考。被問到教師可否提及文化大革命，楊回應指，課程內容應由改革開放後時期開始，「中國歷史咁長，你要講到幾耐之前都得㗎，但你要考慮呢個課程想達到咩目的」，又指原本的中國歷史科亦會教授文革內容。

新彊棉事件早前引起極大爭議，BBC有報道指，中國在新彊強迫數十萬維吾爾族和其他少數民族勞動生產棉花，隨後中國外交部指報道失實。楊被問到老師可否提及類似事件，「咁既然國家都講咗係失實，點解仲要喺課堂上講失實報道呢？」楊再被追問，若教師播出報道後，會引述外交部說法，楊即指「唔好咁細咁講」，認為教師只需作持平討論。

楊潤雄於節目後接受傳媒提問，再被追問「公社科」可否談及六四事件。楊指，除了跟隨教學框架外，仍有彈性空間讓老師以專業判斷，並依學生需要調整教材，只要符合教學框架、目的及適合學生年齡便可。

料新學年難有新版課本

不少教師或擔心在教學時會「踩紅線」而觸犯《國安法》，楊笑言「觸犯《國安法》係好大嘅罪行嚟㗎喎」，又指「如果一般愛護我哋嘅國家，自自然然唔會有呢個擔心」。而新課本方面，楊表示，教育局本月1日才接受新課程的框架及內容，要趕及在新學年前有經送審的課本有「相當難度」，預計下學年中四生可學香港部份。他續指，教育局正為教師預備教學資源，包括香港一國兩制、國安及《基本法》等。

而大學國安教育方面，楊表示，尊重大學的學術自由及行政獨立，但《國安法》下，大學亦有責任進行相關教育工作，「相信佢哋明白自己有呢個責任」。教育局已約見大學校長，他估計，每所大學推行的情況均有所不同。被問到國安教育會否成為大學必修科，他指，此屬教資會與大學的內部討論，「教資會會因應社會需要同關注，要求大學回應社會訴求」。

他提到，下周四（15日）是國安法實施後首個國家安全日，早前已向學校發通告，鼓勵學校舉辦升旗禮及早會等活動，並向學生介紹及解釋《國安法》，而學校反應亦良好。

對於早前自由黨張宇人提倡，於課室安裝閉路電視，監察教師教學情況，楊於商台節目中表示，教育局信任教師，故在教室安裝閉路電視是沒有必要。

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