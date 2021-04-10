由前海關關員林景楠創立的「阿布泰國生活百貨」，前日（8日）遭海關動員百人突擊搜查門市及倉庫，以多款貨品未貼上中英文警告標籤，涉違反《消費品安全條例》為由扣貨拉人。事件激起市民質疑海關執法雙重標準，昨日（9日）起自發爆買阿布泰貨品，以行動表態支持。今天適逢周末假期，各區分店外繼續大排長龍。有市民表示，要繼續以消費、排隊的方式表達民意，對於同路人一呼百應感到鼓舞，「好似開始有返啲士氣，小市民做到就係支持黃店，支持黃色經濟圈」。

阿布泰兩間位於南昌V Walk商場內的分店外都迫爆顧客，商場保安於門外架起圍欄，安排等候入店的市民排隊，高峰期逾百人。雖然兩間分店面積只得約200呎，貨品選擇有限，但有市民表示「有咩賣剩就買咩」，店員不斷拆紙箱補充貨源，並向大手入貨的顧客派發紙箱，代替購物袋裝貨。相反，鄰舖同樣售賣零食和日用品的「優品360」則人煙疏落，客源大減。

「小市民做到就係支持黃店，支持黃色經濟圈」

熟客蘇女士今日特意穿上黑衣到場購物，雖然排隊逾半小時仍未能入店揀選貨品，但一早已有心理準備，「預咗要排隊啦」，冀以消費表達香港人的民意，「海關執法係唔公平呀嘛，我哋就係要出來表達，不滿佢大細超」。她批評，「水貨」欠中文標籤問題存在已久，但一直未見海關嚴厲執法，「其他舖頭又唔去check，擺明有針對性」，質疑執法動機可能與林景楠捲入國安法案件有關。但她慨嘆，面對社會不公，表態的途徑越來越少，「小市民做到就係支持黃店，支持黃色經濟圈」，對於阿布泰各區都出現眾多支持者感到鼓舞，士氣高昂。

「熱潮過後亦會持續支持」

文小姐和丈夫特意趁放假，到阿布泰排隊購物，花200多元購買蚊怕水和口罩。她表示，昨日得知排隊人潮不斷，「好感動，團結」，即使熱潮過後亦會持續支持。許先生今特意到場排隊購物，花約300元購買日用品，他讚賞阿布泰貨品優質，值得香港人支持。

Fusion萬寧Sasa等仍有售無標籤商品 涉至少14品牌

海關前日動員百人突擊搜查阿布泰25間門市及倉庫，指多款沐浴露及清潔劑等貨品未貼上中英文警告標籤違規。但《蘋果》巡視V Walk其他連鎖店舖，發現百佳旗下的Fusion、萬寧和Sasa都同樣有出售無中英文標籤的沐浴露、洗手液、防曬乳和嬰兒產品，涉及至少14個品牌，當中主要為日本和韓國牌子，但貨品至今仍然上架出售，未見有職員處理。

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