【本報訊】前日遭海關搜查的阿布泰國生活百貨，昨日獲不少市民支持爆買，其創辦人林景楠曾經擔任海關關員，2015年一場「光復沙田」示威活動，他接受電視台訪問時表達與政府立場不同的看法，竟遭海關「以言入罪」無理解僱。他翌年創辦阿布泰國生活百貨，短短五年由一間60呎的小店發展成擁有26間分店的大型連鎖店。一向敢言的他因參加去年舉行的立法會民主派初選，今年初被指違反國安法被捕及起訴。

參加初選被控違國安法

現年33歲的林景楠，英文名Mike，性格嫉惡如仇，一直敢於為香港不公義事情發聲。他去年曾經參加立法會民主派初選，今年1月6日被指涉嫌違反港區國安法顛覆國家政權罪被警方國安處人員拘捕，成為47名被告之一，上月初終獲批准保釋，保釋金高達100萬元。

曾經擔任海關關員的林景楠，2015年的「光復沙田」示威活動改寫其命運。他當時接受傳媒訪問，表達有別於政府立場的意見，遭到激進建制派圍攻及起底，同年10月他竟被海關無理解僱。

林景楠失去「鐵飯碗」後，生活一度陷入困境，同年其長女出世，為了養妻活兒，他與泰國籍妻子創立阿布泰國生活百貨，最初主要出售美妝、香薰、水療用品等產品，後來引入越來越多商品，分店亦越開越多，成為疫市奇葩。