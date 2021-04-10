港府選址新界古洞南約80公頃農地建立農業園，去年起陸續收地動工。蕉徑農戶戚先生投訴，昨日遭土木工程拓展署突襲收地，農作物被鏟走，大部份農業機械和設備亦不翼而飛。他指自己簽署租約是今年底結束，批評政府收地手法粗暴，「未傾好就鏟爛人哋啲嘢……香港未試過咁強拆」。現時有關農地已圍封，承建商代表何先生指，收地事宜要交政府部門作答。

戚先生自2015年在蕉徑租約5萬呎農地，與數十個農友一起耕種，自己每年續租，更已全數繳交今年的租金。去年底港府通知他，因為興建農業園會收地，但雙方未就搬遷和賠償達成共識。直至昨日他收到地政總署職員電話，表示已經完成「數青苗」程序，「佢話土木（工程拓展署）做咗嘢。」

土地正義聯盟成員吳卓恆解釋，政府收地會進行「青苗補償」手續，點算農作物價值賠償，俗稱「數青苗」。而程序列明，地政處職員負責確認種植者身份後，漁護署農林督察到場點算作物，即場將紀錄副本交種植者，並要求種植者簽收核實。他指，部門在農戶不在場時，偷襲數青苗做法不妥，日後農戶亦難以追究賠償數額是否準確。

損失20萬元 政府拒安置農業園復耕

戚先生指，當自己趕到農地時，發現大部份農業機械和設備都不翼而飛，包括太陽能板，損失約20萬元，幾乎所有農作物遭鏟走。他批評政府收地手法粗暴，按過往做法，「數青苗」後農戶仍可移植農作物減少損失，但現時絕大部份植物遭鏟除。

他指，自己曾經要求收地後獲安置在農業園復耕，部門卻以他不是「商業耕作」為由，拒絕讓他進駐農業園。他批評政府興建農業園，破壞本地農民的農地，只讓大型農企進駐。

工程人員稱已屬地盤範圍要求離開

記者今晨到場，現場已圍封水馬，標示是「北拓展處」，由軒誠－進業聯營。有數名工程人員表示，有關農地已是收地，屬於地盤範圍，要求戚先生和其他農戶離開。

農戶報警後，警員到場調查，警員表示初步了解是政府收地，交地盤予承建商，要求農戶提供租約及提供損失財物資料。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！