公民抗命始祖、香港第一代因公義抗爭被捕及定罪的社工界之父、前中文大學社工系榮譽副教授馮可立逝世，終年69歲。立法會前社福界議員邵家臻在社交網站發文，指人稱「立叔」的馮可立今晨在睡夢中離逝；邵家臻接受《蘋果》訪問時形容立叔為人正直，一生為弱勢社群發聲，由70年代末，走在最前線為艇戶抗爭被捕，至後期執起教鞭，為社福界貢獻一生。

邵家臻讚揚立叔「站喺最冇人關注嘅社群身邊」

立法會前社福界議員邵家臻在社交網站發文，指人稱「立叔」的馮可立「今晨在睡夢中被上主接走了。又一個好人走了。」邵家臻接受《蘋果》訪問時稱，立叔近年身體不好，在威院留醫，今晨約7時在睡夢中離世。他形容立叔為人正直，「立叔係一個好正直嘅人，亦都係一個好和理非嘅人，當年佢以社工身份由艇戶事件做起⋯⋯立叔就係人棄我取，站喺最冇人關注嘅社群身邊」。

早於70年代，油麻地艇戶因為居住環境惡劣，一直向政府爭取上岸，至1979年有社工自發組織協助艇戶到港督府去請願，並租用兩輛旅遊巴，但在紅隧出口被警方拘捕。艇戶事件中，有11名社工被控以觸犯《公安條例》，最後被法庭定罪。馮可立是其中一人，亦是香港第一代因公義抗爭而被捕、被控、被定罪的社工。

遭殖民政府監控

邵家臻形容，70年代末社工被警方拘捕，「當時被孤立，社會好大排斥」，而往後殖民政府亦都成立部門監察當時的社運組織，「當時殖民政府監控住佢哋，第一位係社區組織協會，同埋立叔⋯⋯立叔當時站在最浪尖的位置，頂住晒，佢唔係自己單人匹馬公民抗命，亦都成立組織」。他更形容，立叔是社區工作之父，其後更執起教鞭，「由佢自己實踐到後來教書，佢啲研究都係呢方面，邊個人讀社工系，無得唔理立叔啲研究及論文」。

多年來關心社工界發展 影響深遠

曾健超一案中，立叔亦有聲援。邵家臻指立叔多年來都關心社工界的發展，更身體力行，持續有火，文章散見於各報章，對政府施政作出毫不保留的批評，「佢每次見到我都循循善誘教我，講佢看法，教我點分析現在形勢及事件」。而立叔對於社工參政亦有正面的看法，「所以每屆立法會社福界候選人都會爭取立叔支持」。據悉在他離世前兩天仍關注香港的醫療服務。

邵家臻稱，艇戶事件亦打開香港社會工作者的眼界，對社工抗命的歷史影響既深且廣。當年社工的熱血，以直接行動介入事件，至今仍是香港基進社會工作的範例。他指立叔雖然離去，但其教誨，特別是對社工價值的踐行，將會鐫刻在香港社工的歷史上。

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