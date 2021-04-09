【本報訊】年輕助理工程師去年5月27日國歌法二讀當日早上繁忙時間，在紅磡海底隧道慢駛阻路，令行車延誤一至兩分鐘，早前承認公眾妨擾罪以及兩項車輛零件有問題的控罪，候取社會服務令報告昨判刑。辯方昨指，被告擔心做社會服務後休息不足，影響其晚間候召處理緊急電力維修，要求法庭不依報告建議，改判緩刑。主任裁判官羅德泉罕有即場傳召感化主任上庭，解釋服務令工作安排是否不近人情；最終指堵路事件有組織性，被告在交通樽頸加劇擠塞，判囚三周。

不信影響工作 官拒判緩刑

被告郭偉俊（26歲）的大狀昨求情指，報告建議判處80至160小時服務令，惟被告工作須候命當值，怕履行服務令會影響工作表現，令他頓失收入，望法庭判處非即時監禁。主任裁判官羅德泉臨時傳召寫報告的感化官上庭，她稱若有緊急工作是可以申請調動，但不能成為慣常安排。辯方索取被告指示，被告怕做完社會服務後休息不足，影響夜間緊急工作，堅持不願履行服務令。

羅官判刑指，被告早前沒反對索取社會服務令報告，影響工作之說難成立。他雖不是主腦，但阻塞行動無人參與便不會成功，參與者角色亦重要；被告在紅隧樽頸地帶犯案，明顯一開始便以癱瘓交通為目的，判監恰當，以四周半為量刑起點。另兩罪牽涉車頭燈故障，及俗稱「鬼面罩」的水箱護罩不穩固，共罰款5,000元。

案件編號：ESCC2550/20