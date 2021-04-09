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不想判社服 堵路男囚三周

56分鐘前
■主任裁判官羅德泉

【本報訊】年輕助理工程師去年5月27日國歌法二讀當日早上繁忙時間，在紅磡海底隧道慢駛阻路，令行車延誤一至兩分鐘，早前承認公眾妨擾罪以及兩項車輛零件有問題的控罪，候取社會服務令報告昨判刑。辯方昨指，被告擔心做社會服務後休息不足，影響其晚間候召處理緊急電力維修，要求法庭不依報告建議，改判緩刑。主任裁判官羅德泉罕有即場傳召感化主任上庭，解釋服務令工作安排是否不近人情；最終指堵路事件有組織性，被告在交通樽頸加劇擠塞，判囚三周。

不信影響工作 官拒判緩刑

被告郭偉俊（26歲）的大狀昨求情指，報告建議判處80至160小時服務令，惟被告工作須候命當值，怕履行服務令會影響工作表現，令他頓失收入，望法庭判處非即時監禁。主任裁判官羅德泉臨時傳召寫報告的感化官上庭，她稱若有緊急工作是可以申請調動，但不能成為慣常安排。辯方索取被告指示，被告怕做完社會服務後休息不足，影響夜間緊急工作，堅持不願履行服務令。

羅官判刑指，被告早前沒反對索取社會服務令報告，影響工作之說難成立。他雖不是主腦，但阻塞行動無人參與便不會成功，參與者角色亦重要；被告在紅隧樽頸地帶犯案，明顯一開始便以癱瘓交通為目的，判監恰當，以四周半為量刑起點。另兩罪牽涉車頭燈故障，及俗稱「鬼面罩」的水箱護罩不穩固，共罰款5,000元。

案件編號：ESCC2550/20

海底隧道國歌法慢駛公眾妨擾強制性前燈故障水箱護罩安裝不穩固鬼面罩
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