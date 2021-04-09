【本報訊】昨日新增武漢肺炎輸入個案多達12宗，當中六宗都是新來港的菲律賓女傭，一半人無病徵，全部六人均驗出帶有N501Y變種病毒株，本港變種病毒株的輸入個案累計增至192宗。

衞生防護中心昨公佈，新增12宗為輸入個案，有六宗來自菲律賓，全部帶有N501Y變種病毒株。當中二人在本周三抵港，在機場被驗出，四人在3月27日已抵港，在酒店檢疫期間，第12日的樣本才驗出陽性。

其餘個案包括兩宗來自印度，其中一宗是10個月大男嬰，無病徵，驗出帶有N501Y變異株；一名來自加拿大的64歲男子亦帶有N501Y病毒株；兩宗來自埃及一宗來自印尼。

衞生防護中心表示，本港的N501Y變種病毒株輸入個案累計增至192宗，當中包括71宗類似英國變種病毒株，20宗類似南非變種病毒株，84宗有待分析及12宗無法分析。另外有五宗之前歸類為類似巴西變種病毒株，但經公共衞生化驗所分析，應屬於P3，不屬世衞認為值得關注的變種病毒株。

多兩人染疫亡 累計207死

另外，醫管局公佈，多兩名確診者死亡，包括第9612號69歲男子，本身有長期病患，在1月17日因為咳嗽及喉嚨痛而送入伊利沙伯醫院急症室，其後確診。2月10日及3月11日先後兩度送入深切治療部。患者在2月13日因為已驗出有抗體而獲解除隔離令，但病情惡化，昨日凌晨3時58分不治。第9953號的83歲女患者，1月15日入住浸會醫院，兩次檢測呈陰性，19日發燒後再檢測呈陽性，轉送伊院，昨晨6時45分離世。本港至今累計207人死於武漢肺炎。