【集結阻差案】

【本報訊】網民前年12月28日在上水發起「和你Shop」活動，抗議水貨客擾亂上水居民生活，有示威者將螺絲放入上水廣場萬寧店內，警方闖進廣場拘捕多人。包括本港學生及內地大學生在內的三名青年，就非法集結及企圖阻差辦公兩罪受審。主任裁判官蘇文隆昨裁決指，控方沒有一氣呵成的證據證明三人犯案、逃跑然後被捕，裁定三人全部罪脫。

被告依序是學生鄭子遜（18歲）、內地大學生何鎮宇（20歲）及無業男丘翰斌（24歲）。鄭、何二人被指在上水廣場4樓萬寧外與其他人參與非法集結。丘涉同日在4樓蘇寧電器外企圖故意阻撓警員3773執行職務。

無片呈堂 證供存疑

控方指鄭、何兩人將螺絲放入萬寧分店內，並在店外張貼宣傳單張，兩人逃跑至3樓時被捕。辯方則指犯案者其實另有他人。丘另涉衝向其他被捕人士，企圖阻撓警員執行職務；辯方則指丘僅上前了解情況，隨即被便衣警揮拳毆打，便衣警沒有出示警察委任證。

蘇官裁決時指，控方指鄭、何兩人在4樓犯案，然後在3樓被捕，惟控方沒有一氣呵成的證據例如影片等，指證兩人犯案繼而逃跑及被捕，證供有疑點。至於丘，蘇官指當時情況突發，便衣警來不及出示委任證情有可原，且有其他警員拿出警棍，惟他不能排除辯方說法，故亦裁定丘罪脫。

案件編號：FLCC1641/20