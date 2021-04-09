【本報訊】警務處向立法會申請開設一個總警司編外職位，為期五年，負責領導警方刑事部轄下的財富情報及調查科，加強本港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的能力。建制派議員稱有人用眾籌名義「搞亂香港」，要求警務處說明是否納入財富情報及調查科監管。警方未有否認新設職位針對眾籌活動，僅稱涉及非法得益便會循洗黑錢方向調查。

建制力撐 極速通過

警務處建議將現有的財富調查組、聯合財富情報組和總部（財富調查）從毒品調查科分拆，並整合為一個專責科級部門，即財富情報及調查科，以便提升打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的能力。財富情報及調查科將有224個非首長級職位，包括216個紀律人員職位和八個文職人員職位。警方並建議開設一個為期五年的總警司職位，月薪15.5萬元。

自反送中運動以來，警方多次以洗黑錢及恐怖活動等名目拘捕示威者及異見人士，雖然警務處並未表明新設部門是否針對社運組織，但昨日的財經事務委員會會議，一眾建制派議員已把兩者聯繫起來。

議員陸頌雄提問：「𠵱家眾籌平台都好多人關注，不論係政治上，可能有人用眾籌名義收黑錢呀，搞亂香港呀，搞黑暴呀，或者係呃吓啲小黃人之外，係咪都屬於財富情報及調查科範疇？」警務處助理處長葉雲龍未有正面回應，只稱：「眾籌睇吓目的係啲乜嘢，如果涉及欺詐，得番來嘅得益，我哋會循住洗黑錢嘅方向調查。」

委員會主席林健鋒亦以政治原因表示支持新設職位：「黑錢就係唔見得光嘅錢喇，可以顛覆國家，用來搞亂社會嘅安寧喇，我覺得有需要嘅。」

議員鄭松泰則質疑，新設部門涉及個人身家的調查，等於一個金融政治部。連同總警司職位和其他人員，涉及財富情報及調查科新增職位多達60個，卻未在保安事務委員會討論。

財經事務及庫務局副秘書長陳穎韶回應：「政策目標係好清晰，係打擊洗黑錢。」葉雲龍則稱，新設部門的工作並非警方新工種，「已經做咗幾十年，只不過加強做得更好，希望將部門獨立出來，行動上做得更加好」。立會不足半小時便通過建議。