【本報訊】47名民主派因參加初選被控違反國安法下的串謀顛覆國家政權罪，至今僅11人獲准保釋，還柙人士親友風雨不改前去探望打氣。前西貢區議員范國威團隊於fb發文指，范認為獄中的孤獨感最難受。「快必」譚得志的團隊亦於fb透露，同囚的范國威與楊岳橋精神不俗，由於「私飯」只有兩種選擇，快必比從前多吃素菜。

郭家麒妻赤柱探監

正還押荔枝角收柙所的前西貢區議員范國威，其fb專頁昨引述，「現時最難頂及最難忍受的就是『孤獨』」，並引述范指，當閱讀及回覆信件時，大家的文字及說話如「鐵窗裏的一線光」，讓他可以暫時忘卻心中的孤獨感。即使身陷囹圄，范國威不忘呼籲牆外人支持譚凱邦妻子的網店，譚凱邦同於赤柱監獄還柙。

昨日早上8時許，郭家麒妻子和陳志全男友人到赤柱監獄探訪，他們排隊辦理登記手續後，乘坐高爾夫球車進入赤柱監獄，至早上10時先後離開，其間沒有發言。

還柙逾200天的譚得志團隊於fb透露，由於「私飯」只有兩種選擇，快必比從前多吃素菜，「每次都好似買大細咁，唔知呢一餐好唔好食」。有神職人員前日到收押所探望，同遭還柙的范國威與楊岳橋坐於兩旁，「見到咖喱飯（范國威），精神很好腰背挺直，AY（楊岳橋）也是炯炯有神。」快必指，若要提出一個問題，「一定最想大大聲問：『我出得去未啊？』」