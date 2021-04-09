【本報訊】特區政府落力推銷國產科興疫苗，惟疫苗事故頻生，令市民卻步。有針無人打，卻有人無針打，繼一名郵差早前因遺失身份證、改帶護照到場打針被拒，有醫護本周二亦因遺失身份證，攜同護照及報失紙往注射復必泰疫苗同樣被拒，最終事主需請假往申領快證才獲准打針，批評當局僵化應變不足，「護照同埋（補領）身份證個收據究竟有咩分別？身份證號碼同出生年月日都可以喺我本護照上邊搵到」。

備報失紙仍不受理

醫護人員Neo上月13日接種第一針復必泰疫苗，原定於本月6日打第二針。可是上月底遺失身份證，他已於當日到警署報失及在入境處網站申請補領身份證，但最快本月19日才可補領。

周二下午2時許，Neo帶護照和報失紙到荔枝角公園體育館疫苗接種中心注射第二針，但職員稱只接受身份證，不接受特區護照，並着他翌日到入境處輪候快證，取得補領身份證的收據。他無奈下翌日請假辦理快證補領身份證，即日回去接種中心才獲補打疫苗。他批評當局僵化，未有仔細考慮市民在接種疫苗時可能出現的情況，「你打幾十萬人，總有人會唔見身份證㗎嘛」。

這是同類事件第二宗，中年郵差上月中注射第一針復必泰，原預約打第二針，可是他遺失身份證，周三帶特區護照登記被拒。公務員事務局昨指，香港居民疫苗接種資料會以身份證號碼紀錄，市民未能出示身份證，人員會視乎情況接受特區護照、新申請或補領身份證申請收據等載有身份證號碼的文件以核實身份，局方已提醒接種中心向市民解釋安排。