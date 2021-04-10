中央政府駐港部門旗下的公司，過去不時在港購入物業，而根據《印花稅條例》，中央政府、政府、公職人員法團或以公職人員身份行事的任何人，均毋須繳付印花稅。立法會議員鄭松泰問及，過去3年局方豁免中央人民政府駐港部門的印花稅資料，財經事務及庫務局回覆時，未有顯示20／21財政年度（截至今年2月28日）印花稅金額數目和相關物業數目，未知是否意味過去一個年度相關中央機構未有在港購買任何物業。

至於19／20年度，中央人民政府駐港機構子公司則在中西區和觀塘區購買了22個物業、合共獲豁免逾8,000萬元印花稅；而18／19年度則共購入25個物業，分別位於中西區及沙田區，獲豁免約4,790萬元印花稅。

另外，差餉物業估價署亦披露，獲得最高差餉寬減額首100位差餉繳納人資料。財庫局回覆議員提問時指，20／21年度可獲最高差餉寬免額的繳納人，其應繳差餉金額高達3.46億元，獲差餉寬減額達1.35億元，所持有的物業數目為1.26萬個。至於排第二、三位的人士，其應繳差餉金額分別為7.04億元及1.88億元，而其獲差餉寬減額分別達6,710萬元及3,980萬元，他們分別持有5,719個及5,353個物業。

未來或將交差餉責任由使用人轉至業主

被問到會否考慮擴闊稅基等，財庫局重申，任何開徵新稅項的建議需有充分的討論，目前社會聚焦抗疫和重振經濟，暫不具備引入新稅項的條件，但政府會進行相關研究及準備工作，又說目前不適宜調整利得稅及薪俸稅稅率。當局也正檢討差餉制度，包括考慮應否引入累進差餉制度，及為自住物業提供恆常寬減，同時將繳納差餉的主要法律責任由物業的使用人轉移至業主，目標是今年內就相關事宜諮詢立法會。

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