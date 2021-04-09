【本報訊】政府未能像台灣及澳門有效堵截武漢肺炎，導致經濟崩潰、失業率飆升，去年慷納稅人之慨大灑金錢予大財團，豪花902億元在「保就業」計劃。惟在逾30萬名受惠僱主當中，當局接獲1,105宗舉報，最少608名僱主未有完全遵守計劃守則及條款。

涉無理解僱或減薪

政府去年在「防疫抗疫基金」下設立保就業計劃，透過向僱主提供財政支援，協助他們支付員工薪金，以保留可能會被遣散的僱員。計劃第一期及第二期成功申請工資補貼的僱主數目分別為151,800名及152,100名，涉及約195萬名僱員。

被視為特首林鄭月娥動用公帑收買人心的保就業計劃，兩期分別批出約452億元及450億元補貼，有關開支並未能制止失業率飆升，亦有僱主違反承諾。根據政策創新與統籌辦事處提交資料，保就業計劃秘書處至今共收到1,105宗舉報，當中1,069宗已完成調查。除不適時發放工資的個案外，亦有個案涉及無理減少員工人數及辭退員工、減薪，以及疑似公司倒閉或轉換經營者。

在已完成調查的1,069宗個案中，秘書處至今確認有608名僱主未有完全遵守計劃的守則及條款。創新辦稱，秘書處會根據計劃的守則及條款，要求相關僱主退還未有用於支付工資的補貼金額，及就未達承諾受薪僱員人數向政府繳付罰款。

1,105宗投訴個案當中，被投訴最多的行業依次為零售業（32%）、金融及專業服務業（19%）、美容及健身服務業（12%）、旅遊業（7%）、餐飲服務業（7%），以及教育服務業（6%）；至今被確認違規的608名僱主主要來自的行業分別為零售業（35%）、金融及專業服務業（19%）、美容及健身服務業（8%）、旅遊業（8%）、餐飲服務業（8%），以及建造、保養及工程業（6%）。

創新辦亦提供了20個獲取最多保就業補貼金額的僱主，持有惠康超市、萬寧及7-Eleven等零售業務的牛奶公司居首，獲款近8億元；九巴排第二，獲得6.5億元補貼。去年大裁員的國泰亦獲得逾4.5億元公帑。