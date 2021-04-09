早前劇集《后翼棄兵》掀起一輪學棋熱潮，在香港的各式棋藝中，以圍棋規模較大，不少棋院以象徵冠軍級棋手的「業餘6段導師」為招徠。香港圍棋協會（圍協）規定在全港公開賽中奪冠的棋手才可晉身6段，但《蘋果》發現，香港棋手段位冇王管，有圍棋導師報稱的棋力與圍協名錄不符，有棋院更僅安排導師內部比賽，自行向勝出者頒發6段證書，引起棋手不滿。連有營運兒童棋院的圍協副會長敖立賢，都拒認圍協的官方地位，又指業界亦沒有統一標準，認為棋院有權自行頒發棋力證書。

記者 丘庭亮

圍棋的「棋力」行分級制，分為職業與業餘兩個系統，香港暫時僅可頒發業餘棋力證明，職業則須到內地或其他國家考取。而業餘制度分有「級」與「段」，最低為30級，升至1級後升「段」，分為1段至最高6段，若取得全國或世界冠軍則授予7及8段。以韓國棋院為例，須在全國業餘6段大賽獲得兩次亞軍或一次冠軍才可升為業餘6段。

香港圍棋協會（圍協）在網頁自稱「香港唯一官方的非牟利圍棋協會」，按圍協規定，棋手要透過比賽升段，而要升至業餘6段，就必須贏得香港業餘圍棋公開賽冠軍。根據協會名錄，現時香港的業餘6段棋手只有8名，不過《蘋果》發現，坊間不少導師均聲稱棋力達6段，其中單是在「香港兒童圍棋學院」，就已有8位導師聲稱有6段，當中院長蕭世傑、關景文和吳梓森雖曾打入協會公開賽前八，但就未曾奪冠，在圍協的紀錄皆為5段棋手。

規模較小的棋院亦有類似情況，以黃埔高藝圍棋學院為例，櫥窗貼有該棋院自行印製的棋力證書，並以業餘5段為證書藍本作招徠。頒授證書的兩位院長分別報稱為業餘6段和5段，但其名字均沒有載於圍協名錄。

高藝以電郵回覆查詢，指該院導師段位皆由前僱主、職業四段的圍協副會長敖立賢頒發，又指圍協並非官方組織，坊間有幾十間圍棋機構均會自行頒發證書，沒有統一標準評定段位。

資料顯示，敖立賢是「香港兒童棋院」創辦人兼院長，該院亦有一名導師許南報稱6段，但證書是由棋院自行頒授，而許南於圍協名錄的登記亦為5段。

記者向敖立賢查詢，她稱向導師頒段位的做法屬「特殊情況」，強調並非胡亂頒發證書，「其實我哋內部係有比賽嘅，老師之間我哋每年都有升段賽，唔係話我就咁簽一個（證書）畀佢。」

雖然敖本身是圍協副會長，但她稱協會僅屬業餘性質，無力規管，更反問：「係咪（圍協）嗰個全港冠軍，認受性就高過另一個機構搞公開賽嘅冠軍？咁真係好難講。」她指現時未有訂立相關監管，要規管亦較難，惟有靠學生自行比較教學水準。

另一位被指段位與名錄不符的蕭世傑，更是圍協的創會會長，十多年前創立「香港兒童圍棋學院」並擔任院長至今。蕭向《蘋果》解釋，香港圍棋一直沒有官方機構，故不一定以圍棋協會公開賽紀綠作準，指「如果一大堆一流高手（比賽），前八已經不得了。」他強調自己棋院導師均是香港一線好手，不會亂報棋力。

香港圍棋手陳乃申曾兩奪世界賽季軍，並九奪香港冠軍，是圍協名錄上8位業餘6段棋手之一。他向《蘋果》表示，自己亦是靠比賽「一級級升上嚟」，對於現時各家自頒段位的「棋力亂象」都感到「少少不忿」，認為其他棋手亦會感到打擊。

他雖同意證書能令學生有成功感，對推廣圍棋有正面作用，但認為圍棋商業化會導致「段位通脹」問題，「點令學生keep住學棋，佢哋（棋院）用一個辦法就係多一啲升級升段賽，學生段位級位就會提高，造成段位通脹」，從而引致導師棋力不符的現象，「有啲老師未必可以喺出面比賽贏到，咁呢個時候自己嘅棋院就可能畀個證書佢，都會有呢個情況。」

圍協回覆《蘋果》表示，現時只接受圍協、中國圍棋協會、大韓圍棋協會和日本棋院發出的段位證書作會員登記，並「一般會尊重」其他坊間棋院發出的級位證書。圍協認為應該統一段位證書及導師發牌制度，但就稱並無法定權力監管棋院，亦無從監管或阻止棋院自行發出段位，只能向學校發指引，呼籲聘請擁認可機構證書的圍棋導師。

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