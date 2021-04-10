政權打壓不斷，在限聚令、《國安法》等框架下，巿民難以透過遊行示威等方式發聲，但仍無阻擅長「Be water」的香港巿民用行動去表達民意所在。被控違反《國安法》的47子之一，林景楠所開辦的阿布泰國生活百貨，前日（8日）遭海關動員百人突擊搜查門市及倉庫，被指是刻意打壓黃店。巿民無法走上街頭發聲，改為以「港幣」去表達不滿，周末到阿布泰的分店「懲罰」，阿布泰位於金鐘廊的分店，晚上仍有逾百人排隊付款。

金鐘廊的阿布泰分店晚上7時半有逾120人在店外排隊付款，不少途人駐足觀看，更有人停下為人龍「打卡」。有巿民表示，自己在金鐘上班多時，從未在金鐘廊內看到任何一間需要排長龍的店，「香港人係真係好X鐘意香港，仲係好唔X想放棄。」

居港逾10年外國人穿「香港加油」Tee戴黃絲帶到場支持

留港逾10年的外國人G小姐，雖然擁有另一個國家的國籍，但在香港形勢急轉直下時，仍想留守到最後一分一秒。她形容海關高調搜查阿布泰是百分百的打壓，故今日到場，希望盡能力支持阿布泰。她說看到阿布泰外長長的人龍，有一種「戰友、團結」的感覺，且認為這份精神能一直延續下去。

看到香港每況越下，自由、民主等價值被蠶食，穿着印有「香港加油」標誌及戴着黃絲帶的G小姐坦言相當心碎與難過，又指自己亦想可以光明正大地接受訪問，不必化名、不必害怕上鏡、可以穿着支持反修例運動的衣服，但在政府的嚴厲打壓下，她相當擔心自己即便有永久居民身份，亦會被迫離開，因此惟有以佚名的方式受訪，亦慨嘆不知道政治敏感的產品何時會被下架，但想與這座有歸屬感的城巿一起奮鬥及堅持到最後一刻。

途經金鐘的梁先生亦到金鐘廊阿布泰分店以示支持。他表示，平日金鐘的店舖外罕見人龍，對今日情況相當鼓舞，「（大家）都盡力幫手、支持吓佢」。他並不認為巿民「懲罰」黃店稍縱即逝，指在反送中一役後，香港人較過往更能堅守及捍衛重視的價值，「依一年都有繼續keep住嗰個理念、堅持，比起以前，嗰種信念係（更）重要」。他又對香港人有信心，並不會因為外在環境的惡化，而擔憂或停止做正確的事，寄語港人加油堅持下去。

家長攜子女排隊個半小時：自由意志選擇

陳先生一家則在阿布泰外排隊一個半小時，他透露，一直都有告訴子女香港發生的事，而碰巧子女要買零食，因此一同排隊。他沒有如其他人般，視到阿布泰消費為支持的表現，反指香港人是用自由意志作選擇，買自己想要的東西，並笑稱「咁好嘅嘢，梗係會支持啦」。

他大讚阿布泰的貨品相當高質，看到店外「打晒蛇餅」相當感動，雖從未如此長時間排隊，但非常值得，「咁要買到靚嘢、好嘢咪得，最緊要係依樣啫。」

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