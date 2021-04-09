【本報訊】牛津/阿斯利康（AstraZeneca）武漢肺炎疫苗懷疑可引起罕有血栓問題，令多國更改疫苗接種政策。港府原已訂購750萬劑阿斯利康，傳媒多番追問仍未交代計劃會否改變，直至藥廠周四聲稱疫苗會按協議供應香港，食物及衞生局局長陳肇始昨日才轉軚，以「為免造成浪費」為由，決定今年內不會要求阿斯利康疫苗供港。

陳肇始在立法會表示，由於本港已有足夠疫苗供應，為免造成浪費，以及關注到有關阿斯利康疫苗副作用的報告，因此決定今年內不會要求阿斯利康疫苗供港。政府會要求藥廠提供保護能力更強的疫苗，以配合政府下一階段的接種計劃。

隨着港府表明褪軚，藥廠昨再發新聞稿，表示阿斯利康了解到香港目前有足夠疫苗供應，應盡量減少疫苗的浪費，因此一直跟港府緊密就供貨事宜溝通，希望雙方能盡快就供應疫苗事宜達成共識。新聞稿未有證實疫苗今年內不會供港。

政府或須賠償

港府訂購阿斯利康疫苗急轉彎，有知情人士指，藥廠至今未向政府提供緊急使用申請，按現時程序，當政府接獲藥廠申請後，會交由專家委員會審批，決定是否建議政府採用；若委員會不同意，政府不會批准註冊，「幾關都未過點可以出聲明，所以今朝政府要澄清」。該知情人士續指，過去數周政府也有聽取本港專家意見，了解阿斯利康疫苗的風險及效益。他估計政府今年不引入阿斯利康疫苗或須作出某些賠償，但保密協議下外人不知詳情。

另外，法國健康監管高級委員會（HAS）宣佈，國內53.3萬已接種第一劑阿斯利康疫苗的55歲以下人士，將「溝針」把第二針改為注射輝瑞/BioNTech或莫德納疫苗，兩針應相隔12周。HAS上月已指鑑於有較年輕人士接種阿斯利康疫苗後出現可致命血栓，暫停讓55歲以下人士接種，但當時仍指已打第一針的人第二針續打阿斯利康。專家指，過去研究顯示兩針打不同種類疫苗很可能是安全的，但效果需臨床研究確認，現有多個研究進行中。