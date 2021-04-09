英國白金漢宮宣佈皇夫菲臘親王周五（9日）逝世，消息令全球震驚。有百多年英國殖民地歷史的香港，原來與菲臘親王亦甚有淵源。專門研究皇室歷史的學者稱，親王曾多次訪港，其中一次於二戰結束後，他曾協助香港重光；至1959年時菲臘親王再來港作官式探訪，在皇后碼頭抵港時獲大批市民歡迎，更帶來代表香港的龍獅旗，從此這面旗幟不但象徵香港，至半個世紀後的今天，它對港人來說仍別具意義。學者更形容菲臘親王愛香港，是對香港頗有感情的皇室人員之一。

專門研究皇室歷史的香港歷史愛好者周浩正稱，菲臘親王過去曾多次訪港，包括於1975年及86年曾陪同英女皇來港，不過，他稱翻查資料，親王在40至50年代亦曾單獨訪港，留下不少趣事。周指早於1945年時，親王在二戰結束後隨艦隊來港協助收回香港，當時他對百業興旺的香港印象深刻，尤其對港維的風景感興趣。

帶來對港象徵意義深遠的龍獅旗

至1959年3月，親王再度訪港，曾停留約50小時作官式探訪，於啟德機場出席軍隊檢閱儀式，並主持以英女皇命名的伊利沙伯醫院奠基儀式，當年他更帶來象徵香港的龍獅旗。周稱，在此以前，香港以一面紅色底的海港圖案作為象徵，而龍獅旗隨親王來港後，它便成為了香港的代表。

他解釋，旗幟上右邊的龍代表中國、左邊的獅子代表英國，中央的獅子代表總督，其手上捧着的正是有東方之珠稱號的香港，而據知旗幟上的城牆圖案有指代表對抗日軍的防線，亦有說是代表昔日的醉酒灣，至於海浪則是維港的象徵，每一處圖案均具歷史意義。周形容旗幟對港人身份與香港的印象均有密切關係，對港人亦意義深遠。

周又透露，當年親王訪港時曾出現萬人空巷的情況，他於中環皇后碼頭登岸時，大批市民逼爆大會堂旁停車場及附近大廈天台觀賞其登岸情況，滙豐銀行總行一帶亦掛滿代表親王的旗幟，而當年在尖沙嘴、九龍城及銅鑼灣均興建了高達30多米的牌樓歡迎他，可見當年他訪港令全城期待。

曾託警員尋找14年前認識的女孩

周稱，他曾翻查昔日剪報及史料，亦找到有關親王的小趣事。菲臘親王在1945年訪港時，曾在船上認識一名名叫「何桂英」的9歲小妹妹，至59年他再來港時，希望再與何見面，故託警員尋找該名女孩，結果終在他離開前尋得當年已是23歲少女的何桂英，最終二人在船上重逢，講述往事，可見菲臘親王重感情，竟視一個在船上認識的小女孩如老朋友。

本港有建築物及獎學金等亦以菲臘親王命名，如菲臘牙科醫院及愛丁堡獎學金，周認為過去往事亦反映他與港人關係密切，形容他是其中一名甚為愛香港的皇室人員。

另外，介紹不少本港殖民歷史的Facebook專頁「港識多史」亦發文提及，菲臘親王在二次大戰曾在皇家海軍服役，曾在鄒龍號參與沖繩戰役，日本投降後他隨鄒龍號來港協助香港重光。據歷史資料，親王曾回憶道，在日本駛往香港途中是他最高興旅程之一，因為他們不用再關燈，也可以打開舷窗，甚至可以在海中暢泳。

親王在1959年訪問香港時，他曾感慨香港戰後發展迅速，與他14年前來時已大大不同。當年不少市民在中環主要道路兩旁夾道歡迎親王，有人為睹親王風彩而瘋狂追車，更有少女表示親王漂亮英俊：「難怪女王都願嫁。」其後親王曾出席港督府聚會，亦曾參與本地華人為他舉行的歡迎宴。據知席上菜單具西方口味之餘，亦保留廣東菜特色，包括有乳豬全體、雞絲大翅等，而有指咕嚕肉更是親王最愛吃的菜式之一。

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