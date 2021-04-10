本港開始接種武漢肺炎疫苗近個半月，雖然德國BioNTech復必泰疫苗一度暫停接種，但自周一重新接種後，數字一直較中國科興疫苗為多。政府周六（10日）公佈的數字，單日有約13,300人接種科興疫苗，而BioNTech復必泰卻有約33,000人，兩者相差近2萬人，當中今日有約20,100人接種第二劑BioNTech復必泰疫苗，是單日的新高。另外，周五有9人在接種BioNTech復必泰後不適，2人在未有遵從醫生建議下離開，餘下7人已經出院。

BioNTech周一重開接種，累計有約213,700是接種第一劑，並有約93,700人已接種第二劑疫苗。而科興疫苗則有約346,100人接種第一劑疫苗，以及有約137,800人接種第二劑。

而單日數字，只有約3,300名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,200人在8間社區疫苗接種中心接種，餘下約1,100人則於私家醫生及診所接種，而第二劑科興，則有約1萬人接種，當中約7,500人在疫苗接種中心，其餘約2,500人則透過私家醫生及診所接種。BioNTech方面，單日有約12,900人在21間社區疫苗接種中心接種第一劑疫苗，以及有約20,100人接種第二劑。

累計仍有8%人甩底未打科興第二針

科興疫苗開打第44日，第二針的甩底率雖然下跌，相較科興第一針開打第16日累計有149,200人接種，截至今日僅137,800人已打第二針，累計甩底率仍有8%，即約11,400人逾期仍未接種第二劑疫苗。而預約接種數字中，約2,000人周六在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約7,700人則預約接種第一劑和第二劑的BioNTech疫苗。

2人打針後不適強行出院

另外，周五共有9人在接種BioNTech疫苗後感不適需要送院，其中2人送院後未有遵從醫生勸告自行出院，分別為屯門龍琛路體育館社區疫苗接種中心的64歲女子，於接種第二劑BioNTech後感到胸口痛及暈眩，在4月9日上午11時44分送往北區醫院後情況穩定，經診症後未有遵從醫生勸告自行出院；另一個案為於養和東區醫療中心社區疫苗接種中心的61歲男子，在接種第一劑BioNTech後出現高血壓，4月9日晚上7時49分送去東區醫院後情況穩定，同樣經診症後未遵從醫生勸告自行出院。其餘7人在送院診症後已經出院，當中4人是接種第二劑、3人是第一劑，症狀包括暈眩、高血壓、頭痛、藥物敏感、胸部不適、氣促、心悸、血壓上升等，其中一人更曾失去知覺及跌倒。

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