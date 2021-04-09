【本報訊】兒童醫院涉及嚴重醫療失誤，累兩個月大男嬰陀足一世心臟起搏器。該院上月31日為一名有先天心臟缺陷的男嬰施行修補手術，但衍生了心臟傳導阻滯（Heart block）；雖屬手術已知併發症，但男嬰家長向本報透露，主刀醫生承認手術期間判斷出錯，導致事故。醫護團隊要求盡快為男嬰安裝心臟起搏器，家長知道愛兒要「陀足一世」，欲找其他醫生諮詢，卻被嘲諷「你可以去大灣區睇吓有冇人幫到你（哋）」，令她深感受辱，決定向醫院投訴。

母：醫生話落針位置揀錯邊

該名不幸男嬰叫Liam，患先天心室中隔缺損，心臟有個直徑約3毫米的洞。媽媽陳小姐（化名）接受本報訪問指，早在分娩前已與醫生商量解決方法，原以為可以服用去水丸、薄血藥等舒緩；惟Liam出生後心臟發育未如理想，加上體重偏輕，醫生最終決定以風險較高的開刀手術治療。

陳小姐稱，雖然擔心Liam體重一直未達手術「安全線」的3公斤，或會增加風險；但醫生指如果手術成功，Liam就會完全康復，「而且佢話輕過3kg都做過，都會安全，我覺得放心」。她稱在簽署手術同意書時，已知悉心臟傳導阻滯為罕見併發症之一。

不過，手術完成後，醫生告知「不太成功」，原因是發現Liam有心臟傳導阻滯現象，心跳很慢，需要立即植入臨時心臟起搏器。她聞言晴天霹靂，惟醫生的話更令她錯愕，「佢話因為要判斷落針位置同路線，左邊定右邊入會避到神經線，佢揀咗其中一邊，事後諗返應該係要入另一邊。（即係佢認自己出錯？）我覺得係。」

陳小姐表示，醫生說Liam需要盡快植入永久的心臟起搏器，以維持心跳正常。她表示，早有心理準備Liam的路從來不好走，但知道若要「陀機」，隨時要「陀足一世」，日後也不能再做劇烈運動，甚至有可能被歧視，她和丈夫希望先尋求私家醫生意見，惟其中一名醫護人員竟說「其實你哋冇得揀，全香港得我哋（醫院）有得做（手術）……除非你哋去大灣區啦，可以去大灣區睇睇有冇人幫到你哋」。

她稱聽畢感到「反而calm咗，因為（失望到）冇乜好講」，「點解可以咁嘅態度，由手術到之後見面，所有嘢build up到呢個情緒非常失望同無奈」。雖然Liam暫時情況穩定，但夫婦大感屈辱，周三（7日）作出投訴。

醫管局覆稱，男嬰的心臟傳導阻滯，屬於已知的手術併發症，而且家長已簽署手術同意書。由於男嬰留院期間，即使植入臨時心臟起搏器，心跳仍然過慢，應盡快植入永久心臟起搏器，否則有心臟衰竭風險。院方未有向家屬致歉，更沒回應醫護人員有否說過建議家屬在內地求醫等類似說話，僅指如家長希望尋求其他醫療意見，會盡量配合。

有心臟科專科醫生稱，3毫米的洞對嬰兒來說比較大，所以有手術需要。由於肉眼看不到神經線，這類手術一般會由右邊心室開刀，較容易避開神經線，由左邊心室進入的機會較微，一般在非常特殊、需要事先與手術團隊商討的情況才進行，所以對於涉事醫生「揀錯邊」的說法感奇怪。