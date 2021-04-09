【本報訊】國產科興疫苗接種後死亡率遠高於復必泰，令科興疫苗接種及預約數字低迷。截至周四，有13,100名已接種第一劑科興的人士甩底未有接種第二劑，甩底率約9.3%。法新社引述智利大學的研究，接種一劑科興疫苗有效率只有3%，若只接種一劑科興，感染風險與沒有接種疫苗是一樣。

本港2月26日開始接種科興疫苗，首15日有140,700人接種首劑科興疫苗，但截至昨日、即開始接種第二劑疫苗後的首15日，只有127,600人接種第二劑科興疫苗，即有13,100人未接種第二劑科興疫苗，甩底率約9.3%。

據法新社報道，智利大學最新一項研究發現，在接種第二劑科興疫苗的首兩周內，疫苗保護力只有27.7%，接種兩劑疫苗後兩周，保護率才升至56.5%。若只接種一劑疫苗，在接種第一劑及第二劑之間的28天內，保護力只有3%。在接種第一劑疫苗的四周後，疫苗更不會發揮任何作用，意味接種第一劑疫苗的人與沒接種疫苗一樣，容易受到感染。

再多10人打針不適送院

昨日接種第一劑及第二劑科興疫苗人士只有14,600人，接種復必泰則有28,700人，是科興的兩倍。預約人數方面，科興亦遠低於復必泰；預約第一劑及第二劑科興人數僅2,700，復必泰則多達9,600人，相差3.5倍。

昨日再有十宗接種疫苗後產生不良反應而須送院個案，其中一名60歲男子在友愛體育館社區疫苗接種中心注射第二劑科興疫苗後暈昡及嘔吐，須送往屯門醫院，並留院觀察。其餘九宗個案患者毋須留院，當中一名42歲男子在元朗體育館接種復必泰後頸部腫脹及難以吞嚥，須送往博愛醫院治理。