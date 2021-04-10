本港累積錄得15宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，是全世界最多。香港大學微生物學系研發針對大鼠戊型肝炎的抗體測試，能分辨患者是感染一般戊型肝炎或是大鼠戊型肝炎，能更準確掌握本港個案走勢，相信數月後能普遍使用。該系又研發了針對大鼠戊型肝炎的疫苗，在動物模型中保護力達100%，將來可融入現有的戊型肝炎疫苗，一針能預防不同戊型肝炎病毒。

香港大學微生物學臨床助理教授薛達表示，本港累積錄得15宗人類感染大鼠戊型肝炎病毒個案，是全世界最多，其中一個原因是香港會用PCR測試方法，診斷病人是否受感染。

不過PCR測試方法是檢測病人血液內有否病毒，當病人感染不久後，血液內仍有病毒便能檢測到；但若病人已康復及血液內已沒有病毒，便無法檢測到，會低估實際感染個案數目。傳統抗體測試是利用人或豬的戊型肝炎病毒，測試結果只能顯示病人血液內有戊型肝炎病毒抗體，不能分辨是否感染大鼠戊型肝炎。

料數月後普遍使用新抗體測試

他指，該系研發針對大鼠戊型肝炎的抗體測試，透過比較一般戊型肝炎病毒與大鼠戊型肝炎病毒的結構蛋白有明顯差異，分辨出兩種病毒不同的位置來設計抗體測試，知道病人血清是否對特定蛋白產生抗體，從而分辨是否帶有大鼠戊型肝炎抗體。新抗體測試方法相信數月後可普遍使用。

他又指，該系又研發針對大鼠戊型肝炎疫苗，於動物模型中保護力達100%。現時戊型肝炎疫苗不覆蓋大鼠戊型肝炎病毒，若將來大鼠戊型肝炎個案進一步上升，有需要時便可將大鼠戊型肝炎疫苗融入現有戊型肝炎疫苗，變成一支疫苗可預防一般戊型肝炎及大鼠戊型肝炎病毒。2017至2019年大鼠戊型肝炎佔整體戊型肝炎個案約8%。研究刊登在《肝臟病學雜誌》。

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