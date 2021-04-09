【本報訊】今次鬧出勞資糾紛的Neway是本港兩大卡拉OK集團之一，1993年首間分店於尖沙嘴港晶中心開業，再於2010年收購加州紅；同年，商人羅傑承創立RedMR，與其分庭抗禮。近年卡拉OK市道低迷，人稱Neway二少薛嘉麟的妻子諸葛紫岐卻愛炫富為人詬病。

前員工：買少兩個袋可救我哋全家

據公司註冊處資料，Neway董事包括中星集團創辦人薛濟傑，及其次子、即現任中星集團主席薛嘉麟。有Neway前員工指，2019年底起，中星及Neway先後多次裁員，各部門目前僅餘主管一人。前員工指，薛家過去曾公器私用，2012年薛嘉麟與女星諸葛紫岐舉行百席豪門婚宴，惟竟要Neway員工統籌，更指「去幫手仲要畀人情」。

前員工續稱，諸葛紫岐經常滿身名牌，拍照放上載社交平台，即使公司業務受挫，炫富作風不減，「二少奶買少兩個袋已經救我哋全家」。有報道指，Neway的旺角中心及銅鑼灣CEO兩分店，早前再被業主入稟高院，指自2020年5月至12月，欠租逾3,378萬元。2021年初，Neway放售旗下粉嶺總部，即中大印刷集團大廈全幢物業，意向價約2.4億元。